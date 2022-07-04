Брат Иван Гог

Минувшая светская неделя в который уже раз показала, что же будет с Родиной и с нами — то есть, чем, вероятно, предстоит сердце успокоить в сфере музейного, эстрадного, театрального и кинотеатрального искусства. В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка «Брат Иван» из собрания Морозовых. Запланирована она была давно, но особые смысл и чувства открытию придавало благополучное возвращение собрания из Франции. Напомню, коллекцию Морозовых события 24 февраля застали на выставке в Париже. В спецоперации по возвращению Матиссов, Сезаннов и прочих шедевров с их исторической родины приняли участие не только музейщики, таможенники и дипломаты, но и глава правительства Михаил Мишустин, а также его зам Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. Впрочем, присутствовавший тут же Михаил Пиотровский — а история с возвращением коллекции действительно чрезвычайно сплотила глав Эрмитажа и ГМИИ — поблагодарил также «Дениса Владимировича (Молчанова.— “Ъ”) и Михаила Ефимовича (Швыдкого.— “Ъ”)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Мишустин официальную церемонию открытия посетить не смог, а вот госпожа Голикова и госпожа Любимова пришли. Поздравив директоров музеев с тем, что коллекция, распределенная по трем музеям, впервые за сто лет собралась воедино, госпожа Голикова перешла к смежной теме: «Сегодня, к сожалению, ряд западных стран пытается отменить российскую культуру и российское искусство, но это глупая затея. Русские композиторы, писатели, художники являются частью мировой культуры. Отменить их невозможно, потому что это значило бы отменить самих себя. Сегодняшняя выставка — это не просто дань уважения великим художникам, великим меценатам, это еще и наше утверждение — все пройдет. Пройдут трудные времена. Мы очень надеемся, что Европа проснется от антироссийского морока и удивится сама себе. Потому что невозможно отменить российскую культуру, русскую культуру. Ну а что мы… мы, наверное, простим и снова пойдем на поиск удивительных произведений искусства, ну, например, на Монмартре». Тут хотелось бы заметить, что, даже если «мы простим», Монмартр все равно уже давно исчерпанное месторождение.

Не обошла стороной вопрос культуры отмены и госпожа Любимова: «Преодолевая все преграды, эта коллекция оказалась во Франции. Мы действительно увидели, как русское искусство, как наследие российских меценатов чтут те, кто так быстро, в угоду времени, смогли от этого отказаться. Тем самым мы понимаем, как это временно и быстротечно». Вслед за ними выступала Марина Лошак. Она разъяснила гостям концепцию выставки, согласно которой на втором этаже Пушкинского музея построен музей Морозова — он сам планировал его открыть примерно к 1930 году, но помешала история. История же — теперь уже новейшая — не оставила госпоже Лошак шанса не высказаться: «Европейцам трудно было представить, что лучшие образцы нового французского искусства находятся в России: лучшие Гогены, Сезанны, важнейшие Матиссы, которые были увидены Морозовыми и Щукиными тогда, когда это были еще начинающие художники. В случае Морозовых роль Ивана Абрамовича важна еще и в том смысле, что он был собирателем, помимо прочего, отечественного искусства. Более 320 вещей русских художников и скульпторов было в его собрании, и это очень важно знать. Это говорит о том, что современные коллекционеры должны повернуться к нашим художникам. Благодаря Ивану Морозову практически все главные имена русского искусства получили возможность творить. Первые работы Шагала были куплены Иваном Абрамовичем Морозовым, единственный прижизненно купленный Ван Гог был куплен им». Вот так неожиданно и Ван Гог стал на этой неделе русским именем.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”