Карлосу Сайнсу хватило 150

Карлос Сайнс со 150-й попытки сумел выиграть этап чемпионата мира. Испанец первенствовал на Гран-при Великобритании, по ходу которого зрители увидели и жуткие аварии, и крах надежд лидера чемпионата Макса Ферстаппена, и неожиданную развязку, которая и принесла успех испанцу. Впрочем, на положении в общем зачете все это сказалось несильно: Ферстаппен по-прежнему уверенно идет ко второму своему титулу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Сайнс

Фото: Andrew Boyers, Reuters Карлос Сайнс

Фото: Andrew Boyers, Reuters

Гран-при Великобритании начался ярко. Кому-то могло бы показаться, что даже слишком. И дело тут, разумеется, не в том, что Макс Ферстаппен уже со старта опередил завоевавшего поул по итогам квалификации Карлоса Сайнса. Этого, кажется, никто и не заметил, учитывая, что творилось сзади. Там Чжоу Гуаньюй показал, что его Alfa Romeo умеет передвигаться вверх колесами. Вины китайца в случившемся не было. В полет, закончившийся преодолением нескольких десятков метров по гравию и перескакиванием через ограждение, его отправило стечение обстоятельств: Джордж Рассел (Mercedes) ввязался в борьбу с Пьером Гасли (AlphaTauri), в итоге отлетел в китайца, ну а что было дальше, уже известно. Еще одним пострадавшим в этом безумном старте стал Алекс Элбон, которого подтолкнул Себастьян Феттель. В итоге британец размазал свой Williams по бетонному отбойнику. И его, и Чжоу отправили в госпиталь. Китайца отпустили почти сразу, британца оставили на ночь под наблюдением. Но в целом все обошлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжоу Гуаньюй

Фото: Molly Darlington, Reuters Чжоу Гуаньюй

Фото: Molly Darlington, Reuters

Гонка, прерванная красными флагами, продолжилась только через час с лишним (старт был снова дан с места), и в этот раз обошлось без лихих инцидентов. Больше того, после того как Ферстаппен снова обошел Сайнса, стало даже немного скучно. Ну нет сейчас в серии пары «гонщик—машина», сопоставимой с дуэтом Ферстаппен—Red Bull. Того же Сайнса Ферстаппен просто загнал, вынудив допустить ошибку и спокойно умчавшись вперед.

Но это был не день Ферстаппена. Что там случилось с его машиной, позже выяснят инженеры. Но сначала он закричал в радио, что у него прокол, заехал за новым комплектом резины, а вернувшись, понял, что сломалось что-то другое. Из боксов «успокоили», заявив, что проблема в аэродинамике, но она не настолько серьезная, чтобы лишить темпа. Ну да, чтобы отбиваться на последних кругах от наскоков Мика Шумахера, пытавшегося лишить Ферстаппена даже седьмого места, темпа Red Bull голландца хватало. На большее уже нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен

Фото: Peter Cziborra, Reuters Макс Ферстаппен

Фото: Peter Cziborra, Reuters

Выбывание Ферстаппена из борьбы за победу (а его напарник по команде Серхио Перес, казалось, потерял все шансы еще раньше, когда был вынужден ехать на внеплановый пит-стоп для замены переднего антикрыла) открыло невиданные в этом сезоне перспективы для Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион мира, который с начала чемпионата больше сражается с «козлением» своего Mercedes, чем с соперниками, вдруг оказался самым быстрым. Да, впереди были и Карлос Сайнс, и Шарль Леклер, по очереди ябедничавшие друг на друга боссам Ferrari: каждый пытался доказать, что именно он будет быстрее, если только напарник не будет мешать. Но по темпу быстрейшим был Хэмилтон. Его Mercedes не «козлил», а ехал. Не так быстро, как в годы гегемонии немецких машин, но достаточно, чтобы итальянцы нервничали. Возможно, если бы гонка до своего окончания обошлась бы без эксцессов, Хэмилтон даже обыграл бы обоих гонщиков «Скудерии». Но за 15 кругов до финиша заглох Alpine Эстебана Окона. На трассе появилась машина безопасности, и вот тут в Ferrari были вынуждены принимать сложное решение. «Скудерия» зазвала на пит-стоп Сайнса (одновременно с ним заехал Хэмилтон), а лидировавшего Леклера оставила на трассе. Для последнего это был приговор. Не было у него шансов на уже потрепанном комплекте жесткой резины противостоять «софту» Сайнса, Хэмилтона, а как выяснилось потом, еще и Переса, который сумел подняться из пучин пелотона и к появлению желтых флагов был уже четвертым. В сухом остатке: героическое и безуспешное сопротивление Леклера гонщикам на более быстрых машинах, зрелищные, двойные обгоны в исполнении Хэмилтона и Переса, и Сайнс, который воспользовался боданием противников, быстренько ускользнул на безопасное расстояние и доехал до первой победы в своей уже долгой, из 150 гонок, карьере. Вторым был Перес, третьим — Хэмилтон. Кстати, для него это 13-й подиум в Сильверстоуне. Так часто в топ-3 на одной трассе не попадал больше никто. Другое дело, что и побед он не знал уже на протяжении 11 этапов. Для него это рекордно долго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Льюис Хэмилтон

Фото: Molly Darlington, Reuters Льюис Хэмилтон

Фото: Molly Darlington, Reuters

Впрочем, на общее положение в чемпионате британский этап не оказал решающего влияния. Ферстаппен по-прежнему лидирует с солидным отрывом: Переса он опережает на 34 очка, Леклера — на 43. Так что если гонки сродни сильверстоунской не станут повторяться с пугающей регулярностью, у Ферстаппена прекрасные шансы во второй раз подряд стать чемпионом мира.

Александр Петров