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Коммерсантъ FM
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Huawei собирает кадры

Компания увеличила число вакансий в России

Китайская Huawei резко активизировала наем сотрудников в свое российское подразделение. В частности, компания втрое увеличила число вакансий в сфере продаж, более чем вдвое — специалистов по производству и обслуживанию электроники. Источники “Ъ” предполагают, что компания так или иначе намерена остаться на российском рынке и для этого организует либо поставки оборудования через СНГ, либо создаст отдельный бренд для работы в стране. Кадровая экспансия Huawei уже вызвала беспокойство у ее российских конкурентов.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Несмотря на формальную остановку продаж оборудования на российском рынке, Huawei увеличила наем сотрудников в стране, следует из отчета, подготовленного рекрутинговым порталом HH.ru по просьбе “Ъ”. По данным портала, число вакансий китайской компании в России за первое полугодие увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (814 против 545).

Среди прочего Huawei более чем втрое увеличила число вакансий в сфере продаж: если в прошлом году компания искала 27 сотрудников, в этом — уже 117. Также российское подразделение Huawei активизировало поиск высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и связи (число вакансий выросло на 33%), специалистов по обслуживанию и инсталляции оборудования (на 186%), а также студентов и практикантов (на 132%). Также компания на 233% увеличила количество вакансий специалистов по производству и обслуживанию электроники.

В HH.ru уточнили, что Huawei, в частности, требуются инженеры по эксплуатации сетей, специалисты по эксплуатации базовых станций, инженеры по оборудованию доступа и передачи данных (GPON) и т. д. В Huawei отказались отвечать на запрос “Ъ”.

В отличие от других зарубежных вендоров электроники и телекоммуникационного оборудования (Nokia, Cisco, Ericsson, HPE и др.), Huawei не объявляла об уходе с российского рынка, но фактически остановила поставки местным партнерам в марте.

В середине мая Минцифры провело совещание с операторами связи, чтобы выработать стратегию работы с поставщиками. По словам источника, знакомого с ситуацией, позиция Huawei больше всего возмущала как чиновников, так и операторов: «Компания не выходит на связь и однозначно не говорит, ушла с рынка или нет, хотя продажу оборудования остановила». При этом Huawei начала оптимизировать розничное подразделение потребительской электроники: в середине июня стало известно о закрытии 4 из 19 монобрендовых салонов. «Ведомости» сообщили, что производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший Huawei, остановил официальные поставки устройств в Россию.

По словам собеседника “Ъ” в крупном дистрибуторе электроники, прямые продажи техники Huawei российским потребителям остаются замороженными: «На вопросы о том, какие дальнейшие действия компания будет предпринимать в России, представители Huawei отвечают китайскими пословицами об умении ждать». При этом сам источник “Ъ” уверен, что Huawei будет наращивать присутствие в СНГ: «Они продолжат развитие в пограничных странах, но какой там рынок по сравнению с Россией? Возможно, увеличат присутствие в СНГ, а затем начнут поставки оттуда в Россию».

О том, что Huawei так или иначе найдет возможность остаться на российском рынке, говорит и топ-менеджер крупной российской IT-компании: «Возможно, компания создаст для работы здесь отдельный бренд для продажи всей линейки оборудования». По его мнению, сейчас это один из немногих для них способов оставаться на российском рынке.

В связи с уходом зарубежных вендоров на рынок труда вышло много специалистов, значительную часть которых забрал Huawei, отмечает президент Zelax (производит отечественное телекоммуникационное оборудование) Сергей Сухман: «С учетом того, что в отечественной IT-отрасли и R&D на фоне кризиса обострилась потребность в специалистах, неразумно, что кадры забирает китайская компания. Мы отдаем ей специалистов, чтобы потом покупать разработки, сделанные их руками». По мнению Сергея Сухмана, государству необходимо обратить внимание на эту проблему и ввести какие-то требования к Huawei, например, в части инвестиций в обучение людей для всей отрасли.

Никита Королев, Юлия Тишина, Тимофей Корнев

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