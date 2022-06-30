Гражданам Армении разрешат работать водителями со своими правами

Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки к закону «О безопасности дорожного движения», позволяющие гражданам Армении с национальными водительскими правами работать в России на транспорте, перевозя пассажиров или грузы. Сегодня, напомним, действует общее правило: для «осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами», обязательны российские права, исключение сделано для граждан Киргизии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Южной Осетии. Армению добавят в этот список.

Законопроект разработан в связи с решением совета Евразийской экономической комиссии от 8 августа 2019 года об «ускорении урегулирования вопроса» о признании водительских удостоверений Республики Армения при трудоустройстве. С его принятием, пояснил представлявший поправки замминистра МВД Игорь Зубов, граждане всех государств—членов Евразийского экономического союза будут «уравнены в правах», «повысится уровень интеграции государств», при этом «сфера транспортных перевозок России получит дополнительные возможности для привлечения квалифицированных кадров».

На безопасность движения изменения не повлияют, заверил депутатов господин Зубов: в 2022 году на 25% сократилось число ДТП, совершенных гражданами Армении. Армянская диаспора многочисленна в России, добавил заместитель министра. Депутат Павел Федяев заметил, что Армения, как и Россия, входит в Венскую конвенцию о дорожном движении, что «обеспечивает единство» в ПДД и подготовке водителей. Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе слушаний задал вопрос о том, как будет контролироваться достоверность выданных в Армении прав. Игорь Зубов заверил его, что у МВД «есть возможность получать информацию в Армении». Депутат Игорь Коломейцев (КПРФ) отметил, что в Армении русский язык не является государственным, в школах его не изучают, и напомнил, что в прошлом году водитель с армянским удостоверением, не знавший русского языка, совершил ДТП в Москве с погибшими.

Иван Буранов