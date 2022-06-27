Малый бизнес пошел по коллекторам

Рынок дебиторской задолженности растет в 2022 году на 10–15%, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). У компаний зачастую нет собственных мощностей для своевременного и эффективного взыскания, и они ищут коллекторов. Однако пока лишь немногие взыскатели работают с задолженностью юрлиц и готовы перестраивать свои бизнес-модели под этот рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с результатами исследования, проведенного онлайн-сервисом по взысканию дебиторской задолженности Time2Pay (совместный проект АБК и «Сбер Лигал») среди 1 тыс. представителей МСБ. Согласно документу, компании этого сегмента предпочитают передавать дебиторский долг (долги компаний друг перед другом — например, магазинов или ресторанов перед поставщиками) на взыскание профессиональным игрокам — коллекторам. Уже 22% респондентов работают с профессиональными взыскателями, 56% заинтересованы в начале такой работы и лишь 22% действуют самостоятельно.

В то же время на рынке пока мало профессиональных коллекторов, занимающихся дебиторской просрочкой, что осложняет для компаний МСБ процессы оперативного и качественного взыскания. «При этом дисциплина платежей сейчас особенно необходима. Рост дебиторской задолженности мешает полноценному развитию,— подчеркивает директор по правовым вопросам и GR АБК Евгения Уткина.— Важно не откладывать взыскание просроченной дебиторки в долгий ящик. Деньги обязаны работать, должны возвращаться». 33% опрошенных компаний подчеркивают, что в текущих рыночных условиях начали раньше работать с просроченной дебиторской задолженностью. И, по оценкам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, если ранее бизнес передавал долги на взыскание в среднем через полгода, то сейчас уже через четыре месяца.

Дебиторская задолженность — это долги компаний друг перед другом. Этот сегмент растет сейчас, в условиях кризиса, особенно быстро. Так, в 2020 году объем рынка составлял 2,9 трлн руб., в 2021 году — 3,1 трлн руб. Средний темп роста просроченной задолженности на начало 2022 года — 10–15%.

В текущих реалиях избежать роста дебиторской задолженности не получится, поэтому вопрос построения эффективной работы с ней становится как никогда актуальным, отмечает господин Мехтиев. Рост просроченной дебиторской задолженности, передаваемой в работу коллекторам на досудебной стадии, составил порядка 30% относительно прошлого года, уточняет он. Тем не менее, признает господин Мехтиев, работа с дебиторской задолженностью среди коллекторов пока не слишком распространена.

По оценкам гендиректора КА ЭОС (доля корпоративных долгов в структуре портфеля компании составляет 10%) Антона Дмитракова, случаи в сегменте очень разные: от 5 тыс. руб. до нескольких десятков миллионов, маржинальность может составлять 5–50%: «Проблема — в быстром росте просрочки в последние три месяца. Своих ресурсов у бизнеса часто не хватает».

При этом опрошенные “Ъ” эксперты сходятся во мнении, что работа с просрочкой юрлиц принципиально отличается от работы с долгами граждан и у коллекторов не всегда есть компетенции и возможности наладить работу в этом направлении. Взыскание дебиторской задолженности в суде — это традиционная работа юристов и адвокатов, поясняет партнер «Правовой группы» Владимир Шалаев.

Чтобы такая деятельность для профессионального взыскателя стала выгодной, он не только должен купить долг дешево, а взыскать по максимуму, «четко понимать алгоритм, сроки и свои трудозатраты», согласен старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. «Коллекторский бизнес эффективно работает с банковской задолженностью: там почти идентичные кредитные договоры, понятная процедура уступки такого долга, процесс взыскания не требует юридического креатива,— поясняет юрист.— Чтобы перейти на работу с дебиторской задолженностью, коллекторам придется изменять алгоритмы работы, что может повлечь существенные затраты».

Кроме того, отмечает руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова, полномочия коллекторских агентств на рынке дебиторской задолженности не отрегулированы законодательно.

Полина Трифонова