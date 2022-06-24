Amazon попал под раздачу

Один из крупных мировых маркетплейсов, американский Amazon, неоднократно обвинялся в США и Европе в злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав независимых торговцев. В июле 2019 года Еврокомиссия начала официальное расследование против Amazon по подозрению в нарушении европейского антимонопольного законодательства. По итогам, в ноябре 2020 года управление ЕС по конкуренции официально уведомило Amazon о том, что он препятствует конкуренции на европейском рынке интернет-торговли. О сроках принятия решения в отношении компании Еврокомиссия не сообщила. По мнению американских экспертов, дело может продлиться несколько лет. В декабре 2021 года итальянское управление по контролю за рыночной конкуренцией (AGCM) наложило на Amazon штраф в €1,128 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Итальянский регулятор считает, что Amazon предоставлял преференции собственной логистической службе Fulfilment by Amazon (FBA) при работе с компаниями, торгующими на итальянском сайте Amazon.it. В США в июле 2020 года на слушаниях в Конгрессе Amazon подвергся критике за притеснение независимых продавцов — как утверждалось, он просматривает их документацию перед запуском продукта, а потом выводит в продажу похожие продукты уже от себя. В ответ основатель Amazon Джефф Безос сообщил, что это не входит в политику его компании, но он «не может гарантировать, что эта политика никогда не нарушалась». В апреле 2021 года торговые ассоциации США создали национальную коалицию, которая будет добиваться принятия более строгих антимонопольных законов в области розничной торговли, в том числе направленных против влияния Amazon.

Компания реагирует на упреки в монополизме на рынке США критикой своих оппонентов, отмечая, что они «предлагают вмешаться в работу свободного рынка, а это убьет независимых ритейлеров и ущемит потребителей».

Евгений Хвостик