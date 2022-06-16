Американский софт показался из-за облака

Российские облачные игровые платформы нашли новый рынок: обеспечение клиентам из РФ доступа к софту, в том числе зарубежному. Сервис облачного гейминга Loudplay, в числе акционеров которого экс-министр связи Николай Никифоров, разработал такую схему: он покупает лицензию через зарубежного партнера, а затем продает доступ к ПО через свой облачный сервис. Потребителей услуга может заинтересовать, но риски и для них, и для Loudplay высоки, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сооснователь сервиса облачного гейминга Loudplay Виталий Стародубов рассказал “Ъ” о возможной схеме поставок российским клиентам софта от компаний, которые официально прекратили работу в стране. По словам господина Стародубова, предоставление лицензий российским клиентам с зарубежной инфраструктуры по сервисной модели формально находится в серой зоне: «Лицензию можно купить на инфраструктурного партнера, расположенного, например, в Турции, Казахстане или другой стране, а работать с ним через облако будут заказчики из России».

Топ-менеджер подчеркнул, что из-за ухода с российского рынка поставщиков решений для 3D-моделирования заметно пострадали девелоперы и архитекторы, которые готовы покупать доступ к такому софту через облако. С начала военных действий на Украине ряд крупных зарубежных IT-компаний заявили о прекращении работы в РФ. Среди них, например, поставщики графического ПО для 3D-моделирования — американские Autodesc (AutoCAD и 3ds MAX) и Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader).

Loudplay (ООО «ЛП Технологии») создан в 2018 году выходцами из «Мегалабса», среди которых экс-менеджер по спецпроектам Зохар Винер и экс-директор по операционной деятельности Виталий Стародубов. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% компании принадлежит ирландской Loudplay Global Ltd. В апреле 2020 года бывший глава Минсвязи Николай Никифоров заявил, что его ООО «Дигинавис» стало миноритарием Loudplay. По итогам 2021 года выручка компании составила 53 млн руб. при убытке 20 млн руб. Loudplay предоставляет услуги облачного гейминга, в феврале компания объявила о выходе на рынок облачного гейминга Катара (см. “Ъ” от 9 февраля).

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев не спорит, что с ПО для 3D-моделирования возникли проблемы, но идею Loudplay считает спорной: «На первый взгляд, инициатива выглядит несколько вредной для российских разработчиков ПО, которые в течение года-полутора, думаю, смогут занять эту нишу. С другой стороны, возможность временно использовать зарубежные решения позволят смягчить процесс импортозамещения для российских потребителей софта».

Старший партнер адвокатского бюро K&P.Law Александр Кукуев уточняет, что, с юридической точки зрения, зарубежные IT-компании, заявившие о приостановке работы на российском рынке, сделали это добровольно, а не из-за санкций. Поэтому рисков в идее Loudplay юрист не видит. Адвокат Vegas Lex Кирилл Никитин считает, что все зависит от условий конкретной лицензии (например, ограничений по территории использования) и в случае их нарушения пользователи рискуют потерять оплаченный доступ к сервису в любой момент.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин полагает, что схема «весьма уязвима как технически, так и юридически». «Одна из особенностей информационных продуктов состоит в том, что определение конечных пользователей для разработчика не представляет сложной задачи,— поясняет он.— Поэтому и правовым решением, и техническим доступ к сервисам может быть ограничен в любое время». Господин Кукуев уточняет, что, безотносительно санкций, риск нарушения лежит в правоотношениях Loudplay с американскими поставщиками ПО: сама компания может получить контрактные штрафы.

Никита Королев, Юлия Тишина, Анна Занина