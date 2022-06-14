Сухов Михаил Игоревич

Родился 7 сентября 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, в 1993-м — аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Имеет степень кандидата экономических наук.

В течение 1993–2016 годов работал в Банке России, где прошел путь от начальника отдела до заместителя председателя ЦБ. На посту заместителя главы регулятора с февраля 2012 года курировал вопросы надзора за системно значимыми банками, лицензирования деятельности банков, их финансовое оздоровление, а также меры по повышению устойчивости банковского сектора. В 2013 году вошел в совет директоров ЦБ.

В 2016 году перешел в ВТБ, где занимал должность заместителя председателя правления до марта 2018 года. В ВТБ отвечал за совершенствование банковской практики и переход на «Базель III». В 2018 году начал работать в Банковском институте НИУ ВШЭ, а в апреле 2020 года возглавил рейтинговое агентство АКРА.