Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сухов Михаил Игоревич

Личное дело

Родился 7 сентября 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, в 1993-м — аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Имеет степень кандидата экономических наук.

В течение 1993–2016 годов работал в Банке России, где прошел путь от начальника отдела до заместителя председателя ЦБ. На посту заместителя главы регулятора с февраля 2012 года курировал вопросы надзора за системно значимыми банками, лицензирования деятельности банков, их финансовое оздоровление, а также меры по повышению устойчивости банковского сектора. В 2013 году вошел в совет директоров ЦБ.

В 2016 году перешел в ВТБ, где занимал должность заместителя председателя правления до марта 2018 года. В ВТБ отвечал за совершенствование банковской практики и переход на «Базель III». В 2018 году начал работать в Банковском институте НИУ ВШЭ, а в апреле 2020 года возглавил рейтинговое агентство АКРА.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...