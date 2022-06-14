Юности нечестное зерцало

В прокат вышла комедия Александра Фомина «Молодой человек», тридцатилетний герой которой в исполнении Павла Табакова выдает себя за семнадцатилетнего старшеклассника. Вид он при этом имеет порядком нелепый — что, по мнению Юлии Шагельман, относится и ко всему фильму в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герою Павла Табакова (сидит) взрослость дается так же трудно, как и подростковость

Фото: «Каропрокат» Герою Павла Табакова (сидит) взрослость дается так же трудно, как и подростковость

Фото: «Каропрокат»

«Это как "Мачо и ботан", только без мачо» — такая фраза прозвучит в фильме ближе к финалу, когда хитрый план великовозрастного Вани Ревзина по законам жанра окажется разоблачен. Прямая отсылка к комедии 2012 года, в которой двое взрослых копов притворялись школьниками, чтобы раскрыть сеть наркоторговцев, разумеется, не случайна. При просмотре «Молодого человека» можно вспомнить и этот фильм, и «Нецелованную» (1999) с Дрю Бэрримор, чья героиня-журналистка под видом старшеклассницы собирала материал для репортажа о жизни подростков, и «Папе снова 17» (2009), где замученный взрослыми проблемами, разводом и ипотекой Мэттью Перри превращался в красавчика Зака Эфрона и получал шанс заново прожить школьные годы чудесные. Режиссер-дебютант и сценарист сериала «Карамора» Александр Фомин под руководством продюсера Ильи Найшуллера, успевшего поработать в Голливуде, старательно переносит стандарты американских подростковых комедий на родную почву, но, как часто случается при таких пересадках, местная фактура сопротивляется и выросший гибрид оказывается кривобоким.

С юным Ваней (Клим Бердинский) мы знакомимся в 2002 году, когда он по настоянию мамы (Ксения Кутепова) корпит над учебниками в компании сменяющих друг друга репетиторов, вместо того чтобы носиться по улицам, как его сверстники. Спустя несколько лет упорных занятий Ваня, уже с лицом Павла Табакова, сдает ЕГЭ на 92 балла, но это его не радует — ведь одноклассник Колька (Влад Фельдман), прогульщик и балбес, вовсе не жертвовавший футболом и прочими дворовыми забавами, получил 100 благодаря шпаргалкам. Однако мама продолжает убеждать Ваню, что тернистый путь честного труда обязательно приведет к успеху.

Ее обещания не сбываются: в 30 лет Иван с его красным дипломом экономиста работает операционистом в банке, тайком от начальства отговаривая пенсионерок брать кредиты под изуверские проценты. Над ним дамокловым мечом нависает ипотека, а жена уходит к некоему Арсену, КМС по боксу. К тому же никто не принимает Ваню всерьез, так как он слишком молодо выглядит, несмотря на плохо приклеенную гримерами неубедительную бородку. А вот балбес Колька, которого теперь играет победительный Данила Козловский, стал миллионером и даже меценатом — учредил летний лагерь «Юный лидер», где проводятся соревнования для талантливых школьников, самый умный из которых по итогам получит десять миллионов рублей. Узнав об этом, Ваня решает свернуть с прямого пути: поехать в этот лагерь, притворившись подростком, и выиграть приз, поскольку при такой диспозиции будет там по определению умнее и опытнее всех.

За этой завязкой следуют полтора часа, наполненные иногда более, а чаще менее удачными гэгами на тему разрыва поколений. Совсем еще молодой герой предстает каким-то реликтом позднего СССР, совершенно не понимающим нынешнюю молодежь, а тинейджеры впадают в ступор при виде дискового телефона и не узнают цитаты из советских фильмов. При этом Ваня, кажется, начисто забывает о цели своей авантюры, с удовольствием наверстывая упущенные подростковые радости (например, обучает товарищей по лагерю игре в «сифу») и зарабатывая у вожатых репутацию бездельника и хулигана.

В тех голливудских образцах жанра, на которые ориентируется режиссер Фомин, всегда была важна тема первых влюбленностей и нескладного подросткового секса. В «Молодом человеке» она подана с неожиданной для отечественного кино деликатностью, но зато авторы от души компенсируют это юмором, пропитанным легонькой такой ксенофобией. Так, в фильме дважды обыгрывается хохма о том, что любой выходец с Кавказа носит с собой оружие (не нож, так травмат). В геополитической игре, где участники выступают за разные страны, все тому же пареньку с нерусской фамилией, отдувающемуся за все нацменьшинства сразу, конечно, выпадает роль Израиля, что вызывает поток заплесневелых шуток о любви евреев к деньгам, даже не обидных, а просто несмешных. Так же неловки и инфантильны здешние попытки остро высказаться о коррупции — на эту злободневную тему картина выезжает в последней трети. Сатира выходит беззубой, а ощущение feel good movie, к которому, очевидно, стремились создатели фильма, подпорченным.