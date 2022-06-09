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АО «Атомэнергомаш» — машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом», один из крупнейших энергомашиностроительных холдингов России. Объединяет производственные, проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации. В АЭМ входит более десяти производственных площадок в России, Чехии, Венгрии и других странах. Проектирует, выпускает и поставляет оборудование для атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроения и спецсталей.

Выручка АЭМ по итогам 2021 года выросла на 30%, до 106 млрд руб., портфель заказов увеличился на 16%, до 988 млрд руб. Около половины выручки приходится на неатомные направления. Численность персонала — порядка 20 тыс. человек.