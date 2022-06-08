Лошак Марина Девовна

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Родилась 22 ноября 1955 года в Одессе. Окончила Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова по специальности «классическая филология», работала в Одесском государственном литературном музее, в Государственном музее им. В. В. Маяковского, курировала корпоративную коллекцию искусства банка «СБС-Агро», возглавляла Московский центр искусств на Неглинной. В 2007 году основала галерею «Проун» на «Винзаводе». В 2012 году возглавила московское музейно-выставочное объединение «Манеж». 1 июля 2013 года назначена директором ГМИИ им. А. С. Пушкина. Сохраняя верность традициям музея классического искусства, команда под руководством Марины Лошак развивает новые форматы работы с аудиторией.