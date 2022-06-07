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Коммерсантъ FM
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Недруг на колесиках

Ольга Никитина о «недружественных» автоконцернах

Еще три года назад на открытии завода Mercedes в Подмосковье Владимир Путин с гордостью объявлял о сделанных немецкой компанией инвестициях: «Компания "Мерседес-Бенц", я уверен,— а мы будем для этого делать все, будем помогать нашим партнерам,— не будет разочарована в том, как строится, идет работа и бизнес в России». Но вот официальный статус партнера изменился: в ходе тяжбы «Деловых линий» с лизинговым ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» из документов суда выяснилось, что Mercedes-Benz Group AG — это «недружественный концерн». Иск подавали «Деловые линии», так как концерн с марта якобы не выполнял свои обязательства, но имел возможность получать оплату по контрактам — суд запретил лизингодателю изымать у перевозчика взятые в лизинг грузовики.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В российском законодательстве уже появились и даже расцвели в судебной практике (см. “Ъ” от 6 мая) «недружественные страны», но теперь ярлык перешел на отдельные корпорации. Клеймо «недружественности» на компании формально не ставится, но, отмечает юрист «КСК Групп» Александр Шарапов, рассмотрено уже несколько десятков дел, в которых суды отказывают в защите прав только на основании того, что сторона спора имеет происхождение из «недружественного» государства.

Так, рассказывает он, в иске по защите прав на торговую марку «Свинка Пеппа» Арбитражный суд Кировской области принял во внимание страну происхождения истца (Англия) и отказал в защите прав. Другой случай — это дело по иску ABRO Industries, Inc. (США) к ИП Якушеву А. С. за незаконную продажу продукции на территории РФ. Суд отметил, что так как российский предприниматель не может получить достаточные гарантии защиты своих прав на территории США, то и американскую сторону необходимо ущемить в правах. К счастью, говорит он, существует и обратная практика: большинство судов не принимают во внимание страну происхождения истца.

На этом фоне возникает вопрос, как тезисы о «недружественности» компаний скажутся на их решениях о судьбе их российских активов. Кто более «недружественен», Mercedes, BMW или Audi? Может быть, Peugeot? Или Toyota? В ком остались какие-то элементы дружелюбности? Может быть, в Renault? Будет ли вообще это важно в ближайшие годы в России, ведь почти все мировые автоконцерны официально приостановили поставки в страну? Большинство международных инвесторов, покинувших страну, с трудом пристраивают бизнес, а чаще всего просто списывают убытки. Рынок, который еще недавно был четвертым в Европе, по разным прогнозам, сожмется на 30–70%.

Впрочем, Владимир Путин же сказал, что россияне, ездившие «на шестисотых мерседесах», и будут на них ездить: «привезут откуда угодно и из какой угодно страны». Скорее всего, в этом случае «дружественный» или «недружественный» статус уже не будет иметь значения.

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