Инвесторы возвращают паи

22 2 мин. ...

Частные инвесторы замедлили распродажу российских паевых фондов. Оттоки из розничных ПИФов за май составили 11,3 млрд руб., более чем вдвое ниже потерь апреля. Это стало возможно за счет уменьшения продаж фондов облигаций и смешанных инвестиций на фоне восстановления облигационного рынка к уровням начала года. Однако из фондов акций пайщики забирают деньги так же активно, как и раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным Investfunds, чистый отток средств из розничных паевых фондов в минувшем месяце составил 11,3 млрд руб. Это более чем вдвое ниже рекордного объема средств, выведенного месяцем ранее (23,2 млрд руб.). Среднедневной отток в отчетном месяце опустился менее значительно — до 0,628 млрд руб. с 1,1 млрд руб. в апреле. В целом непрерывный отток средств из фондов наблюдается четвертый месяц подряд, за это время инвесторы вывели из таких фондов 45,8 млрд руб.

В мае частные инвесторы сократили продажи облигационных фондов и смешанных инвестиций. По данным Investfunds, за месяц клиенты фондов данных категорий вывели 4,07 млрд руб. и 3,8 млрд руб., тогда как в апреле забрали соответственно 9,7 млрд руб. и 7,9 млрд руб. «Все клиенты, которые хотели выйти из фондов, сделали это сразу после возобновления операций, когда произошел отложенный эмоциональный спрос на погашение,— отмечает директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.— Сейчас большинство инвесторов, оставшихся в фондах, рассчитывают на постепенное поэтапное восстановление российского рынка». Тем более что на долговом рынке восстановление идет полным ходом. Индекс гособлигаций Московской биржи RGBITR вырос за месяц почти на 3% и вернулся к значениям начала года. Индекс корпоративных бондов RUCBITR прибавил почти 2%.

Сложнее ситуация в более рискованных ПИФах — фонды акций второй месяц подряд фиксируют отток на уровне 3,3 млрд руб. С учетом меньшего количества рабочих дней среднедневные выводы средств выросли с 157,6 млн руб. в апреле до 182,6 млн руб. в мае. По словам директора департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктора Барка, реакция пайщиков является зеркальным отражением происходящего на фондовом рынке. В мае индекс Московской биржи предпринял две попытки подняться выше уровня 2500 пунктов, но обе были безрезультатны. По итогам месяца индекс остановился на отметке 2355,75 пункта, что на 3,7% ниже значений конца апреля. «Динамика притоков в фонды оставалась под давлением политики ЦБ РФ (в вопросе ключевой ставки.— “Ъ”), серьезных последствий происходящего для экономики и ощущений неопределенности»,— отмечает он.

Единственной категорией фондов, где преобладали покупки, стали фонды, ориентированные на инвестиции в золото. В пяти розничных фондах данного типа, по которым возобновились операции, чистый приток клиентских средств составил почти 440 млн руб. Эксперты «ВТБ Мои инвестиции» отмечают, что в периоды неопределенности освободившиеся средства частные инвесторы активно направляли в золото — актив, не имеющий кредитных рисков и защищающий от инфляции. К тому же золотые БПИФы позволяют защитить валютные сбережения от рисков их блокировки, поскольку инвестируют не в бумажное, в виде ETF, а в физическое золото, приобретаемое и хранящееся в России. В итоге инвесторы даже не обращают внимания на падение рублевой стоимости таких вложений. В мае стоимость паев таких фондов просела в рублях на 13–16%.

В таких условиях представители управляющих компаний весьма осторожно настроены в отношении возможного возвращения частных инвесторов на рынок. «Переход от состояния испуга к конструктивному восприятию ситуации и инвестиционных возможностей занимает сейчас большее время, чем, например, в 2020 году»,— отмечает Виктор Барк.

Важное значение для рынка будут иметь дальнейшие шаги ЦБ по уменьшению ключевой ставки. Аналитики не исключают того, что 10 июня регулятор понизит ставку на 200 базисных пунктов, до 9%, что потянет за собой ставки по вкладам. Виталий Исаков рассчитывает на возобновление интереса к инвестиционным продуктам на фоне снижения ставки по депозитам и сохранения достаточно высокого уровня инфляции.

Виталий Гайдаев