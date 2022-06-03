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Коммерсантъ FM
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У чужих здесь не купят

Минвостокразвития ищет способы защитить региональные МСП

Минвостокразвития ради выращивания малого и среднего бизнеса на Крайнем Севере и других отдаленных территориях РФ добивается преференций для него при участии в госзаказе. Пока из-за дефицита рабочей силы и издержек на повышенные региональные соцвыплаты и логистику дальневосточные МСП зачастую проигрывают конкурентную борьбу компаниям из других регионов. В ведомстве прямо указывают, что политика по привлечению населения на Крайний Север стала прямой причиной оттока малого бизнеса из региона. Пока в Белом доме продлили действие льгот по страховым взносам для резидентов дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР), а законопроект о ценовой преференции для местных МСП Минвостокразвития только предложило вниманию правительства.

Главе Минвостокразвития Алексею Чекункову удалось убедить центр в необходимости поддержки дальневосточных МСП хотя бы в ТОРах, но в министерстве хотят большего

Главе Минвостокразвития Алексею Чекункову удалось убедить центр в необходимости поддержки дальневосточных МСП хотя бы в ТОРах, но в министерстве хотят большего

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главе Минвостокразвития Алексею Чекункову удалось убедить центр в необходимости поддержки дальневосточных МСП хотя бы в ТОРах, но в министерстве хотят большего

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минвостокразвития предлагает предусмотреть для дальневосточного малого и среднего бизнеса преференции при участии в госзаказе. По опубликованному на regulation.gov.ru законопроекту, случаи и порядок предоставления преференций установит правительство. При этом МСП смогут рассчитывать на преимущества как при контрактации с единственным поставщиком, так и при конкурентных закупках — на торгах они получат ценовую преференцию до 15%. В министерстве уверены, что проект не несет рисков регионального протекционизма, а лишь обеспечит справедливый доступ к госзаказу бизнесу, зарегистрированному в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Пока местные компании не выдерживают конкуренции с другими регионами: число закупок у местных МСП сократилось с 2017-го к 2020 году на 20 тыс. (29%), а число самих МСП — на 22 тыс. (6%). В ведомстве напоминают, что на территориях действуют социальные гарантии, облагаемые повышенными страховыми взносами и создающие дополнительные издержки для работодателей: районные «северные» коэффициенты и процентные надбавки, дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя для женщин с сохранением полной зарплаты.? По оценкам ведомства, в результате стоимость ведения бизнеса оказывается в полтора-два раза выше, чем в других регионах, куда и «утекают» предприниматели. «Социальные меры, которые служат стимулированием притока населения на Крайний Север, одновременно являются причиной оттока малого бизнеса из региона»,— констатируют авторы.

Как ведомства решают судьбу дальневосточных МСП

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Дальневосточные и северные регионы неоднократно сообщали о барьерах для развития дальневосточного бизнеса из-за повышенной нагрузки на него, при этом победители тендеров из других регионов зачастую оказывались не в состоянии поставить товары и услуги и срывали закупки. Помогать малому бизнесу самостоятельно могут лишь богатые северные регионы, способные компенсировать издержки бизнеса (см. “Ъ” от 9 апреля 2019 года).

Отчасти проблема решается созданием ТОРов с льготными условиями ведения бизнеса на Дальнем Востоке — сейчас их резиденты имеют право на пониженные тарифы страховых взносов в течение десяти лет после получения статуса резидента. В Минвостокразвития добивались пересмотра этой нормы и предлагали уведомительный порядок применения пониженных тарифов, чтобы сдвинуть период их действия на три года. Ранее Минфин, Минэкономики и Минтруд выступали против, отмечая, что это ставит дальневосточных резидентов в привилегированное положение. Однако вчера Белый дом внес проект о продлении льгот в ТОРах в Госдуму. «Первые несколько лет инвесторы готовят проектную документацию, занимаются стройкой, установкой оборудования, что не требует найма сотрудников — достаточно подрядных организаций»,— пояснил глава правительства Михаил Мишустин.

По мнению члена генсовета «Деловой России» Дмитрия Боярко, любая поддержка МСП на Дальнем Востоке важна. «Бизнес, который развивается в условиях Крайнего Севера, имеет другую норму прибыли из-за дополнительных издержек. Предлагаемая Минвостокразвития мера затрагивает все слои МСП, а не только резидентов ТОРов, и сможет стабилизировать деятельность малого и среднего бизнеса за счет повышения уровня загрузки производственными заказами»,— отмечает эксперт. Председатель хабаровского регионального отделения «Опоры России» Сергей Мазунин соглашается, что северные гарантии создают неплохие условия для работников, но закладываются в себестоимость продукции, и местному бизнесу тяжело конкурировать с другими компаниями: «Можно говорить о том, что на северных территориях худшие условия для ведения предпринимательской деятельности. Бизнес, ощутив на себе это бремя, уходит на другие территории». По его словам, проект подстегнет производителей на Дальнем Востоке участвовать в госзакупках и в перспективе увеличит количество рабочих мест.

Диана Галиева, Анастасия Мануйлова

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