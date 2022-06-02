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«Альпина» — одна из крупнейших в России издательских групп. Старейшее подразделение — издательство «Альпина Паблишер», основанное Алексеем Ильиным, Александром Лиманским и Ильей Долгопольским в 1998 году. В начале 2000-х в качестве нового акционера присоединился предприниматель Лев Глик. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, акции АО «Альпина Холдинг» распределены так: Алексей Ильин владеет 25,13%, Александр Лиманский — 25,13%, Лев Глик — 21,67%, Илья Долгопольский — 14,73%. Выручка группы в 2021 году составила 1,765 млрд руб. против 1,453 млрд руб. в 2020 году.

В состав группы входят издательства «Альпина Паблишер» (бизнес-литература, а также книги по гуманитарным и естественным наукам), «Альпина нон-фикшн», «Альпина PRO», «Альпина.Проза», «Альпина.Дети» и компания Alpina Digital, которая управляет интернет-магазином.