«Шорты» не по росту

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Первый день биржевых торгов с возможностью открывать короткие позиции («шорты») по акциям и торговать с плечом с валютой не принес оживления на рынок. Объем торгов оказался даже ниже, чем в предшествующие дни. Участники рынка связывают низкую активность с малым кредитным плечом, высокими ставками по маржинальному кредитованию и настороженностью инвесторов. Приток ликвидности могут дать средства, которые сейчас находятся на депозитах, а также выплаты дивидендов крупных эмитентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инвесторы с 1 июня получили возможность осуществлять на Московской бирже короткие продажи, а также торговать валютой с плечом. Соответствующее решение ЦБ принял около двух недель назад, и тогда эксперты опасались, что «шорты» могут обрушить котировки (см. “Ъ” от 20 мая).

Но в первый день торгов отмена запрета не слишком повлияла ни на динамику, ни на объемы торгов. Индекс Московской биржи закончил сессию умеренным ростом — на 0,8%, до 2374,6 пункта. Объем операций с акциями из индекса составил чуть выше 23 млрд руб., что ниже среднедневного значения за предыдущий месяц (почти 28 млрд руб.).

Сейчас мало кто воспользуется возможностью «шортить» — ставки риска высокие (кредитное плечо небольшое, всего 1:2) и ставки по маржинальному кредитованию все еще высокие (около 14,5% годовых), считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Короткие позиции массово открываются, как правило, на фоне сильного движения котировок, чего пока не наблюдается, отмечает он. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин полагает, что «основная часть возможного негатива уже учтена в ценах». Кроме того, отмечает эксперт, у инвесторов и раньше была возможность ставить на снижение акций российских компаний путем продажи фьючерсов.

Существенно пострадали на торгах в среду лишь привилегированные акции «Мечела», котировки которых рухнули почти на 24% при объеме торгов 2,4 млрд руб. По словам инвестконсультанта ФГ «Финам» Ивана Пухового, это было связано с решением компании не выплачивать дивиденды.

На валютных торгах активность была ниже, чем днем ранее — участники рынка неактивно пользуются плечом даже внутри дня, отмечает Георгий Ващенко. В предыдущие дни, по оценке Ивана Пухового, котировки фьючерса на доллар/рубль и котировки доллара на спот-рынке расходились более чем на 2 руб. Но, по его словам, такая разница «хороша для арбитража, однако без заемных средств заработать много не получится».

В среду разница уже составляла 60 коп., «что укладывается в стандарты расчетов цен на фьючерсные контракты». По словам Олега Сыроваткина, высокая волатильность валютного рынка, которая наблюдалась в последние две недели, «снижает потребность в использовании кредитного рычага, так как для спекуляций вполне достаточно масштабных внутридневных движений».

При этом в последнее время регулятор старается аккуратно остановить укрепление рубля и смягчает ранее введенные ограничения на движение капитала, отмечает Иван Пуховой, что должно повысить волатильность валютного рынка. Однако, по его словам, основной фактор ликвидности в виде нерезидентов по-прежнему остается «запертым внутри системы».

Притока ликвидности на российский рынок можно ожидать во второй половине июня—июле, на фоне выплаты дивидендов крупнейшими эмитентами — «Норильским никелем», «Газпром нефтью», «Роснефтью», МТС, «Газпромом». Кроме того, «с учетом вероятного снижения ставки на июньском заседании доходности в ОФЗ станут менее привлекательными и вернут внимание инвесторов к рынку акций», отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин.

Помимо этого, уточняет персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин, часть сбережений населения находится в депозитах, размещенных в марте под высокую ставку. Но с тех пор ключевая ставка была снижена почти вдвое. По мнению аналитика, какая-то масса активов «войдет в рынок, где дивидендная доходность по "Газпрому" выше, чем по депозитам». Даже если этот объем составит 5–10% от общей массы средств на депозитах, добавляет он, это «может дать хороший приток ликвидности в рынок и увеличение объема торгов».

Ксения Куликова