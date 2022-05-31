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Коммерсантъ FM
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Директоров допустят к банкротству

Права лиц, контролирующих должников, будут расширены

Лица, контролирующие должника, смогут участвовать в банкротном деле — в том, что касается их ответственности и размера конкурсной массы. Также они получат право оспаривать судебные акты по этим вопросам. Такие поправки, закрепляющие в законе ранее сформулированные позиции Конституционного и Верховного судов, внесены в Госдуму правительством. По мнению юристов, они помогут добросовестным контролирующим лицам, например, экс-директорам компаний-должников, защищать свои права — сейчас они де-факто лишены возможности влиять на размер своей ответственности.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму проект изменений в закон «О несостоятельности», предусматривающий расширение прав контролирующих должника лиц (КДЛ) — они смогут, хоть и не в полной мере, участвовать в делах о банкротстве. Под КДЛ понимаются физлица и компании, которые не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства (и после — до принятия заявления о банкротстве), могли давать обязательные указания или определять действия должника, например, по совершению сделок и по их условиям. Это, как правило, руководители, включая бывших, или владельцы компаний-должников.

Согласно законопроекту, чтобы «включиться» в дело, КДЛ сможет подавать мотивированное ходатайство, на основании которого суд привлечет его к процессу. При этом отдельно оговаривается, что сама по себе подача такого ходатайства не является признанием вины лица в банкротстве должника и не может служить основанием для привлечения его к ответственности. Участие будет ограничено рассмотрением вопросов, решение которых может повлиять на привлечение лица к ответственности и на ее размер — соответствующие судебные акты КДЛ смогут обжаловать. В первую очередь это касается включения требований кредиторов в реестр и оспаривания сделок должника. Однако, уточняется в проекте, если ранее такое лицо уже участвовало в деле о банкротстве, например, в качестве руководителя или участника должника, либо имело такую возможность, то восстановить таким образом пропущенный срок обжалования судебных актов, принятых до подачи заявления, не получится.

Отметим, КДЛ в целом заинтересованы в пополнении конкурсной массы, поскольку размер их ответственности зависит от объема непогашенных долгов перед кредиторами — соответственно, чем больше конкурсная масса, тем меньшие выплаты грозят им в рамках «субсидиарки».

Сейчас КДЛ могут участвовать лишь в обособленных спорах о привлечении их к субсидиарной ответственности, что уже становилось предметом разбирательств. По сути, законопроект подготовлен во исполнение решения Конституционного суда (КС), который пришел к выводу, что действующие нормы неконституционны в части, не позволяющей лицу, привлеченному к «субсидиарке», обжаловать судебный акт, принятый без его участия,— например, о признании обоснованным требований кредиторов и включении их в реестр требований за период, когда это лицо являлось контролирующим по отношению к должнику (см. “Ъ” от 17 ноября 2021 года). Схожее мнение высказал и Верховный суд (ВС), который фактически дал КДЛ право вне рамок спора о привлечении их к «субсидиарке» оспаривать действия конкурсного управляющего, например, в случае если он допускает необоснованные траты или не взыскивает долги (см. “Ъ” от 7 октября 2021 года).

Юристы отмечают, что поправки должны помочь добросовестным КДЛ защищать свои права и интересы в делах о банкротстве. По словам советника Orchards Вадима Бородкина, поправки направлены на устранение ошибки законодателя, которая была допущена при установлении нового регулирования привлечения к субсидиарной ответственности в 2017 году — тогда была отменена норма, по которой за лицами, привлекаемыми к «субсидиарке» или ответственности в виде возмещения причиненных должнику убытков, был закреплен статус лиц, участвующих в деле о банкротстве. «В результате КДЛ фактически были поражены в возможности влияния на определение размера своей потенциальной ответственности и на формирование объема конкурсной массы»,— поясняет он.

«В целом законопроект фиксирует судебную практику ВС и КС»,— добавляет председатель Банкротного клуба Олег Зайцев. Он отмечает появление возможности КДЛ подать ходатайство о вступлении в дело о банкротстве еще до заявления о привлечении его к ответственности, а также учет того, участвовало ли КДЛ в деле о банкротстве в другом качестве — как директор или представитель участников должника. Олег Зайцев уточняет, что риск утратить право на возражения «должен наступать только для тех, кто сохранял контроль над должником в ходе процедуры банкротства». Это могут быть действующие директор, мажоритарный акционер и бенефициар. Те же, кто утратил контроль до процедуры банкротства (например, экс-директор), такой риск, по его мнению, нести не должны. Вадим Бородкин считает неудачной формулировку о праве КДЛ участвовать только в тех спорах, решение которых может повлиять на привлечение его к ответственности и на ее размер: «Она недостаточно определенная, это приведет к необходимости КДЛ в каждом случае обосновывать свою заинтересованность в конкретном споре и, как следствие, к противоречивой судебной практике».

Евгения Крючкова, Анна Занина

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