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Коммерсантъ FM
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Зерно уходит в запас

Цены на пшеницу на мировых биржах на прошлой неделе показали разнонаправленную динамику, говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». По подсчетам аналитиков, средняя цена на французскую пшеницу выросла на 2,86%, до $466 за тонну, в связи с ухудшением состояния посевов в стране. Американская пшеница подешевела на 6,5%, до $459 за тонну. Сев яровой пшеницы в США идет рекордно низкими темпами, но доля посевов в хорошем или отличном состоянии за неделю выросла с 27% до 28%, говорится в обзоре.

В «Совэконе» отмечали, что сообщения о возможном открытии «гуманитарных коридоров» для судов с зерном из украинских портов оказали дополнительное давление на рынок. Но шансы на полномасштабное возобновление зернового экспорта с Украины аналитики пока считают низкими. Если речь пойдет о разрешении на выход из портов для судов, заблокированных до начала военной операции РФ, на мировой рынок может попасть до 1 млн тонн пшеницы и кукурузы с Украины. В целом же переходящие запасы этого зерна в стране оцениваются в 15–17 млн тонн, указывают в «Совэконе».

По расчетам аналитиков «Совэкона», прогнозируемых мировых запасов пшеницы на конец сезона-2022/23 должно хватить примерно на 18 недель глобального потребления. А это существенно лучше текущих рекордно низких мировых запасов сезона 2007–2008 годов, которых могло бы хватить на 11 недель, отмечают в «Совэконе».

На российском рынке, по данным «Русагротранса», средние цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 550 руб., до 14,9–15 тыс. руб. за тонну, без НДС. Индикативные экспортные цены с поставкой в июне остались на уровне $410–415 за тонну (FOB). Как отмечают в «Русагротрансе», активность рынка низкая из-за продолжавшегося до недавнего времени укрепления рубля и исчерпания квот у ряда крупных экспортеров. Многие держатели зерна намерены переносить часть объемов на будущий сезон, указывают аналитики. По оценкам «Русагротранса», в июне Россия может экспортировать около 850 тыс. тонн пшеницы против 2,6 млн тонн годом ранее.

Анатолий Костырев

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