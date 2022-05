Хиллари Клинтон поступила непроверенно

11K 4 мин. ...

В разгар праймериз в Конгресс США набирает обороты скандал, грозящий пошатнуть и без того не самое устойчивое положение Демократической партии. Одновременно снижаются шансы на участие в президентских выборах-2024 Хиллари Клинтон, которую некоторые вашингтонские стратеги воспринимают как возможную альтернативу Джо Байдену. Причина в действиях предвыборного штаба госпожи Клинтон в 2016 году. Тогда соратники кандидата от Демократической партии попытались дискредитировать ее соперника Дональда Трампа, поделившись со СМИ непроверенной информацией о его якобы имевших место связях с российским банком.

В США в конце прошлой недели начались слушания по делу Майкла Сассмана — юриста предвыборного штаба Хиллари Клинтон, баллотировавшейся на пост президента в 2016 году. Спецпрокурор Джон Дарем подозревает юриста в лжесвидетельствовании ФБР, когда тот незадолго до выборов передал следователям документы, якобы вскрывающие связи Дональда Трампа с Россией.

Дело рассматривается в рамках более крупного процесса: спецпрокурор Дарем, назначенный еще при Дональде Трампе, ищет доказательства политической мотивированности расследования связей господина Трампа с Россией, которое проводил Роберт Мюллер. И хотя сам господин Мюллер этих связей тоже не нашел, очевидно, что три года его работы нанесли ущерб имиджу Дональда Трампа и его администрации.

В ходе недавних слушаний выяснилось, что штаб Хиллари Клинтон на свой страх и риск еще в 2016 году поделился с прессой непроверенной информацией, которая и стала одним из поводов для дела против Дональда Трампа. А именно: Хиллари Клинтон одобрила распространение непроверенных данных о якобы имевших место связях между ее конкурентом и Альфа-банком.

В свое время технические специалисты, работавшие на предвыборный штаб, обнаружили факты взаимодействия серверов российского банка и Trump Organization. Был сделан вывод о наличии некоего спецканала связи. Этими сведениями и было решено поделиться с прессой.

Согласно показаниям экс-менеджера предвыборного штаба госпожи Клинтон Робби Мука, у самих сотрудников штаба не было уверенности в достоверности информации, когда они передавали ее репортерам, сообщает CBS News. В свое оправдание он заявил, что решение передать данные СМИ было принято для «дальнейшей проверки» и верификации. Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слушания сообщила, что решение о распространении этой информации приняли на тот момент советник госпожи Клинтон Джейк Салливан (ныне советник президента США по нацбезопасности), директор кампании по связям с общественностью Дженнифер Палмиери и председатель избирательной кампании Джон Подеста. А госпожа Клинтон против этого не возражала.

Более того, в рамках кампании Хиллари Клинтон эту информацию активно использовали для борьбы с конкурентом. Статья о подозрениях насчет связей Дональда Трампа с Альфа-банком появилась в интернет-издании левого толка Slate в последний день октября, в предверии выборов 8 ноября. Господин Салливан тогда выступил с официальным заявлением по поводу этой публикации. «Это, может быть, самая прямая связь между Дональдом Трампом и Москвой»,— цитирует его слова WSJ. А позже и сама госпожа Клинтон опубликовала это заявление на своей странице в Twitter с пояснением: «Ученые-компьютерщики, по-видимому, обнаружили секретный сервер, связывающий организацию Трампа с российским банком». Да и сам Робби Мук, в 2016 году принимавший участие в дебатах с руководителем предвыборного штаба господина Трампа Келлиэнн Конуэй, упоминал о якобы существовавшем канале связи республиканца с Альфа-банком. И призывал Конгресс «расследовать, что здесь происходило с Россией», которую называл «иностранным агрессором».

В одном из интервью Fox News Келлиэнн Конуэй объяснила, что серверы Trump Organization и Альфа-банка действительно взаимодействовали, но речь шла о том, что банк просто отправлял маркетинговые сообщения. Позже и ФБР после дополнительного исследования этих данных пришло к выводу, что обвинения в адрес Trump Organization безосновательны.

В свою очередь, юрист штаба Хиллари Клинтон Майкл Сассман отправился в 2016 году в ФБР и передал им эту информацию, не поставив агентство в известность о том, что он работает на кампанию кандидата-демократа. Напротив, он заверил, что действует как добропорядочный гражданин, желающий помочь следствию. А агенты ФБР, которые расследовали эти подозрения, были уверены, что источником информации по этому делу был Минюст США, а не штаб Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп, комментируя этот скандал в интервью Fox Digital, заявил, что речь идет о «величайшем скандале в истории». И задался вопросом: «Когда мне вернут мою репутацию?»

Ситуация с расследованием вызвала острую реакцию в американском обществе. Например, миллиардер Илон Маск, который планирует стать владельцем Twitter, выразил возмущение в связи с тем, как сеть могла позволить публиковать информацию об этих непроверенных обвинениях в адрес Дональда Трампа. «Я жажду крови!» — написал он по этому поводу.

Актуальности скандалу добавляет то, что вашингтонские стратеги видят Хиллари Клинтон потенциальной заменой Джо Байдену, если тот все-таки решит не баллотироваться в 2024 году. Колумнист The New York Post Майкл Гудвин уверен, что новые разоблачения станут несмываемым пятном на репутации госпожи Клинтон, которая продолжает «вводить в заблуждение» людей и заманивать «своих подчиненных и друзей в паутину обмана». А вот аналитик The Washington Post Филип Бамп уверен, что недавние показания в суде ничего не меняют. Он приводит данные в Google, которые доказывают, что вряд ли можно возлагать исключительно на штаб Хиллари Клинтон ответственность за существование расследования Роберта Мюллера. Ведь история с российским банком — лишь один из эпизодов, который не очень-то и интересовал пользователей. Главной причиной расследования стала утечка переписки представителей Национального комитета Демократической партии (DNC). Ответственность за эту утечку в свое время возложили на РФ, и именно этот скандал, по мнению многих однопартийцев госпожи Клинтон, и стал причиной ее проигрыша Дональду Трампу.

