Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хиллари Клинтон поступила непроверенно

Действия ее предвыборного штаба в 2016 году могут сказаться на грядущих выборах

В разгар праймериз в Конгресс США набирает обороты скандал, грозящий пошатнуть и без того не самое устойчивое положение Демократической партии. Одновременно снижаются шансы на участие в президентских выборах-2024 Хиллари Клинтон, которую некоторые вашингтонские стратеги воспринимают как возможную альтернативу Джо Байдену. Причина в действиях предвыборного штаба госпожи Клинтон в 2016 году. Тогда соратники кандидата от Демократической партии попытались дискредитировать ее соперника Дональда Трампа, поделившись со СМИ непроверенной информацией о его якобы имевших место связях с российским банком.

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

Фото: Seth Wenig / AP

Хиллари Клинтон

Фото: Seth Wenig / AP

В США в конце прошлой недели начались слушания по делу Майкла Сассмана — юриста предвыборного штаба Хиллари Клинтон, баллотировавшейся на пост президента в 2016 году. Спецпрокурор Джон Дарем подозревает юриста в лжесвидетельствовании ФБР, когда тот незадолго до выборов передал следователям документы, якобы вскрывающие связи Дональда Трампа с Россией.

Дело рассматривается в рамках более крупного процесса: спецпрокурор Дарем, назначенный еще при Дональде Трампе, ищет доказательства политической мотивированности расследования связей господина Трампа с Россией, которое проводил Роберт Мюллер. И хотя сам господин Мюллер этих связей тоже не нашел, очевидно, что три года его работы нанесли ущерб имиджу Дональда Трампа и его администрации.

В ходе недавних слушаний выяснилось, что штаб Хиллари Клинтон на свой страх и риск еще в 2016 году поделился с прессой непроверенной информацией, которая и стала одним из поводов для дела против Дональда Трампа. А именно: Хиллари Клинтон одобрила распространение непроверенных данных о якобы имевших место связях между ее конкурентом и Альфа-банком.

В свое время технические специалисты, работавшие на предвыборный штаб, обнаружили факты взаимодействия серверов российского банка и Trump Organization. Был сделан вывод о наличии некоего спецканала связи. Этими сведениями и было решено поделиться с прессой.

Согласно показаниям экс-менеджера предвыборного штаба госпожи Клинтон Робби Мука, у самих сотрудников штаба не было уверенности в достоверности информации, когда они передавали ее репортерам, сообщает CBS News. В свое оправдание он заявил, что решение передать данные СМИ было принято для «дальнейшей проверки» и верификации. Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слушания сообщила, что решение о распространении этой информации приняли на тот момент советник госпожи Клинтон Джейк Салливан (ныне советник президента США по нацбезопасности), директор кампании по связям с общественностью Дженнифер Палмиери и председатель избирательной кампании Джон Подеста. А госпожа Клинтон против этого не возражала.

Более того, в рамках кампании Хиллари Клинтон эту информацию активно использовали для борьбы с конкурентом. Статья о подозрениях насчет связей Дональда Трампа с Альфа-банком появилась в интернет-издании левого толка Slate в последний день октября, в предверии выборов 8 ноября. Господин Салливан тогда выступил с официальным заявлением по поводу этой публикации. «Это, может быть, самая прямая связь между Дональдом Трампом и Москвой»,— цитирует его слова WSJ. А позже и сама госпожа Клинтон опубликовала это заявление на своей странице в Twitter с пояснением: «Ученые-компьютерщики, по-видимому, обнаружили секретный сервер, связывающий организацию Трампа с российским банком». Да и сам Робби Мук, в 2016 году принимавший участие в дебатах с руководителем предвыборного штаба господина Трампа Келлиэнн Конуэй, упоминал о якобы существовавшем канале связи республиканца с Альфа-банком. И призывал Конгресс «расследовать, что здесь происходило с Россией», которую называл «иностранным агрессором».

В одном из интервью Fox News Келлиэнн Конуэй объяснила, что серверы Trump Organization и Альфа-банка действительно взаимодействовали, но речь шла о том, что банк просто отправлял маркетинговые сообщения. Позже и ФБР после дополнительного исследования этих данных пришло к выводу, что обвинения в адрес Trump Organization безосновательны.

В свою очередь, юрист штаба Хиллари Клинтон Майкл Сассман отправился в 2016 году в ФБР и передал им эту информацию, не поставив агентство в известность о том, что он работает на кампанию кандидата-демократа. Напротив, он заверил, что действует как добропорядочный гражданин, желающий помочь следствию. А агенты ФБР, которые расследовали эти подозрения, были уверены, что источником информации по этому делу был Минюст США, а не штаб Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп, комментируя этот скандал в интервью Fox Digital, заявил, что речь идет о «величайшем скандале в истории». И задался вопросом: «Когда мне вернут мою репутацию?»

Эксперты не исключают, что на выборах-2024 снова поборются Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Ситуация с расследованием вызвала острую реакцию в американском обществе. Например, миллиардер Илон Маск, который планирует стать владельцем Twitter, выразил возмущение в связи с тем, как сеть могла позволить публиковать информацию об этих непроверенных обвинениях в адрес Дональда Трампа. «Я жажду крови!» — написал он по этому поводу.

Актуальности скандалу добавляет то, что вашингтонские стратеги видят Хиллари Клинтон потенциальной заменой Джо Байдену, если тот все-таки решит не баллотироваться в 2024 году. Колумнист The New York Post Майкл Гудвин уверен, что новые разоблачения станут несмываемым пятном на репутации госпожи Клинтон, которая продолжает «вводить в заблуждение» людей и заманивать «своих подчиненных и друзей в паутину обмана». А вот аналитик The Washington Post Филип Бамп уверен, что недавние показания в суде ничего не меняют. Он приводит данные в Google, которые доказывают, что вряд ли можно возлагать исключительно на штаб Хиллари Клинтон ответственность за существование расследования Роберта Мюллера. Ведь история с российским банком — лишь один из эпизодов, который не очень-то и интересовал пользователей. Главной причиной расследования стала утечка переписки представителей Национального комитета Демократической партии (DNC). Ответственность за эту утечку в свое время возложили на РФ, и именно этот скандал, по мнению многих однопартийцев госпожи Клинтон, и стал причиной ее проигрыша Дональду Трампу.

Екатерина Мур, Вашингтон

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...