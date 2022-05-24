Колосс на деревянных колесах

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АвтоВАЗ окончательно «русифицировался»: совет директоров утвердил президентом компании бывшего главу Минтранса Максима Соколова. Он сменил Николя Мора — представителя французского Renault, который на прошлой неделе передал АвтоВАЗ подведомственному Минпромторгу НАМИ за 1 рубль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Теперь глава Минпромторга Денис Мантуров («Ведомости» писали о его назначении на пост главы совета директоров АвтоВАЗа) с оптимизмом рассуждает о неких «новых продуктах», которые будут разрабатываться «на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов», называя это «принципиальным решением». Не хочется вновь упоминать, что по формальным критериям Минпромторга у АвтоВАЗа и так были глубоко локализованные модели, но в любом случае, боюсь, принципиальность обусловлена отсутствием других опций.

Все будущее АвтоВАЗа в последние годы строилось вокруг сотрудничества с Renault: уже с этого года модельная линейка должна была начать обновляться за счет платформы Renault CMF-B. Теперь этой опции нет, и фактически остается два варианта: искать нового партнера или продолжить выпускать Granta и Niva на собственных платформах, Largus и XRay на базе румынской Dacia, а также Lada Vesta, сильно интегрированную с Renault, и унаследованный от концерна Duster. Но перспектива возвращения АвтоВАЗа французам в течение шести лет вряд ли позволит заводу настроить синергию с другой маркой.

И ведь как все изменилось: до начала военных действий на рынке скептически оценивали русский Prado от «Соллерса», а теперь неплохим кажется и выпуск старых УАЗиков — машине 70 лет и спрос все еще есть! Конечно, исходя из большей массовости Lada по сравнению с УАЗом шансы АвтоВАЗа собрать новую наследницу Granta, которая сама по себе наследница Kalina, гораздо выше. Но возможность сегодня создать платформу с нуля в России я бы всерьез не рассматривала.

Другой вопрос, что есть пример московского завода Renault, который, по мнению многих моих источников, был обузой последние годы и для самих французов, но теперь якобы заживет новой жизнью, начав выпускать электромобили. При наличии политической воли можно инвестировать и в новые платформы. И даже получить за это денег при возвращении французских партнеров в АвтоВАЗ, судя по заявлению Дениса Мантурова, что те смогут вернуть ранее принадлежавшую им долю в 67,7% на тех же условиях, только «если мы не потратим ни копейки инвестиций со стороны государства».

Если надеяться на возвращение, то, конечно, деньги нужно тратить. Но с учетом опыта предыдущих попыток России сделать доморощенные чудеса техники, сомнительно, что все эти действия материализуются в готовый автомобиль, который при наличии других — даже б/у — опций будет пользоваться спросом.