Владивосток раскрывает подводные крылья

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Как выяснил “Ъ”, правительство Приморского края хочет приобрести в лизинг катамаран на подводных крыльях для пассажирских перевозок из Владивостока в Большой Камень, где расположена верфь «Звезда». Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) уже подала заявку на получение бюджетных денег на стройку. Судно стоимостью 850 млн руб. планируется сдать к 2025 году. Региону требуется еще минимум три таких катамарана, считают аналитики, а строить их целесообразно в кооперации с Объединенной строительной корпорацией, которая уже производит два подобных судна для Байкала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правительство Приморского края хочет приобрести в лизинг скоростной катамаран на подводных крыльях для пассажирских перевозок между Владивостоком и Большим Камнем, где расположена судоверфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка). Государственная транспортная лизинговая компания, выступающая заказчиком судна, уже подала заявку в Минпромторг на получение бюджетного финансирования на проектирование и строительство, сообщили “Ъ” в правительстве края. Там уточнили, что стоимость судна составит 849,94 млн руб., из которых 723,3 млн руб.— средства федерального бюджета, а 126,64 млн руб.— региона. В ГТЛК, Минпромторге и Минвостокразвития не ответили на запросы “Ъ”.

Правительство РФ в начале мая включило строительство морского пассажирского судна в план социально-экономического развития Большого Камня. Согласно распоряжению правительства РФ от 7 мая (№1119-р), стоимость судна — 600 млн руб. В правительстве Приморского края пояснили “Ъ”, что 600 млн руб.— это стоимость в ценах 2021 года, а в 2022 году прогнозируется рост цены в пределах 22%. В краевом правительстве также отметили, что уже получили предварительную поддержку проекта строительства катамарана от Минпромторга и Минвостокразвития. Кроме того, согласно распоряжению, 350 млн руб. будут направлены на реконструкцию пассажирского пирса в бухте Андреева в Большом Камне к 2025 году.

Правительство Приморского края рассматривает возможность строительства судна вместимостью до 200 человек по проекту HSC200В нижегородского конструкторского бюро «Си Тех». Предполагается, что генеральным подрядчиком строительства судна выступит верфь в Приморском крае, сейчас собираются предложения от заводов. Вероятно, заказ может получить Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (входит в группу «Доброфлот»), допускают в региональном правительстве. Сроки реализации проекта — 2022–2025 годы (один год — проектирование, два года — стройка).

Два подобных катамарана на 150 человек по проекту «Си Тех» HSC150B уже строит верфь «Вымпел» (расположена в Рыбинске, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для озера Байкал в партнерстве с Восточно-Сибирским речным пароходством и «Машпромлизингом». Первое судно было заложено в мае. Контрактная цена судна — 365 млн руб., общая цена с учетом лизинговых платежей — 548,35 млн руб. Сдача катамаранов — не позднее 1 июня 2023 года. Габаритная длина судна — 38 м, ширина — 10 м, водоизмещение — 93,5 т, скорость — 50 км/ч, дальность хода — 700 км. В «Вымпеле» утверждали, что несколько регионов уже высказали желание приобрести катамараны.

По мнению главы компании «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, катамаран HSC200B для Приморского края также целесообразно построить в кооперации с ОСК. Он отмечает, что «Вымпел» может построить модули (корпус и основные узлы), а сборкой судна уже займется верфь на Дальнем Востоке, что позволит развить компетенции «Вымпела» и одновременно загрузить промышленность Дальневосточного региона. Михаил Бурмистров не ожидает проблем в строительстве из-за санкций, поскольку судно было в 2022 году перепроектировано с учетом всех рисков по поставкам судового комплектующего оборудования. Стоимость катамарана в 850 млн руб. вполне реалистичная даже с учетом затрат на транспортировку модулей на Дальний Восток. Аналитик также считает, что строительство скоростных катамаранов может стать серийным, поскольку на Дальнем Востоке есть необходимость еще минимум в трех таких катамаранах.

Полина Смертина; Алексей Чернышев, Владивосток