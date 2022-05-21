Ни дня без вуза

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Первая Всероссийская декада выпускников творческих вузов началась открытым показом концерта Московской государственной академии хореографии в школьном театре МГАХ. О новой инициативе Ассоциации творческих вузов, «Росконцерта» и Министерства культуры России рассказывает Татьяна Кузнецова.

В пресс-релизе, распространенном «Росконцертом», была объявлена цель мероприятия: «Проект призван решить целый круг наиважнейших задач, среди которых сохранение и развитие системы профессионального образования…», далее — несколько столь же «содержательных» строк. Творческое наступление, подкрепленное мастер-классами и круглыми столами, планируется развить по всем направлениям. За изобразительное искусство отвечает Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, за кино — ВГИК и его филиалы в разных городах нашей страны, за музыку — Московская консерватория и Школа имени Гнесиных. Театр представляют столичные и региональные актерские вузы и даже иностранцы (Босния-Герцеговина), балет — Московская академия хореографии (МГАХ). Она-то, как самая дисциплинированная, и открыла «декаду», растянутую до 17 дней (с 19 мая до 5 июня).

В кулуарах прекрасного школьного театра, чей обширный зал заполнили в основном ученики академии и их учителя, организаторы «декады» пылко, но туманно рассказывали о пользе мероприятия и его междисциплинарных перспективах. Корреспонденту “Ъ” были представлены трое студентов ГИТИСа — будущие балетные педагоги и концертмейстер-пианист. Они заверили, что посещение открытого показа, названного «Танцуем музыку», было для них «очень полезно», но от расспросов, чем именно, неумело уклонились.

Самой же МГАХ, готовящейся к грядущим в мае традиционным дипломным концертам в Большом театре, а заодно и к июньскому Международному балетному конкурсу, в котором отдельно соревнуются ученики балетных школ, открытый показ черновой репетиции — без костюмов и под рояль (дирижер, сидя рядом с концертмейстером, проверял темпы) — был явно не с руки. Наверняка перед выступлениями в Большом ректор академии Марина Леонова предпочла бы порепетировать всерьез, без лишних глаз и ушей. Но организаторы декады уже доложили, что в процессе показа «зрители получат возможность прикоснуться к тонкостям репетиционного процесса "на финишной прямой" и услышать диалог участников показа». Так что ректору пришлось играть назначенную роль: произносить общие фразы (вроде «вы не сделали то, о чем мы говорили») и давать конкретные указания (типа «подтяни бедра»).

Понятно, что «тонкостей репетиционного процесса» на открытом прогоне уловить невозможно в принципе, равно как и «диалога»: задохнувшиеся подопечные после завершения выступления могут разве что кивнуть на замечания ментора. Тем более что программа трехчастного дипломного концерта действительно тяжелая: Гран-па из балета «Пахита», неоклассическая постановка Алексея Мирошниченко «Вариации на тему рококо», картина «Сон» из балета «Дон Кихот» и еще пять номеров дивертисмента. Как правило, при такой экстремальной нагрузке неизбежны травмы школьных фаворитов, срочные замены, нервная притирка новых партнеров. И все это надо было скрывать для того, чтобы навязанные посетители увидели «волшебное действо», как охарактеризовала происходящее представитель Минкульта.

Зачем нужно прерывать традиционную преддипломную лихорадку казенной «декадой», основные части которой и без того были и будут предъявлены публике в виде спектаклей, концертов и выставок,— вопрос риторический. Разве что для концентрированной демонстрации творческой потенции на резко оскудевшем отечественном культурном ландшафте.