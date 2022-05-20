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Коммерсантъ FM
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Лебедев Сергей Иванович

Личное дело

Родился 23 октября 1970 года в городе Волжский (Волгоградская область). В 1992 году окончил Волгоградский государственный университет по направлению «история и философия». С 1996 года в различных должностях занимался развитием продаж в компании Philip Morris Sales&Marketing в России. В 2007 году занял позицию директора по продажам в канале дистрибуторов Nutricia — Danone.

В течение 2009–2020 годов занимал руководящие должности в российских и международных компаниях алкогольной отрасли: Российской алкогольной группе, Gruppo Campari в России, Inkerman International и Alma Valley. Занимался вопросами от стратегического планирования и управления продажами до логистики и финансов. Реализовал несколько проектов по построению с нуля сети дистрибуции, выводу компаний на новые рынки сбыта, а также улучшению позиций в продажах ключевых брендов. В конце 2020 года стал гендиректором Алкогольной сибирской группы (АСГ) и вошел в ее совет директоров. Женат, двое детей.

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