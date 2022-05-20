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Коммерсантъ FM
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Глобальный долг вырос в ожидании новых ставок

Мониторинг мировой экономики

Общий мировой долг в первом квартале 2022 года увеличился еще на $3,3 трлн, до нового рекордного уровня в $305 трлн, или 348% глобального ВВП (учитывается долг домохозяйств, нефинансовых корпораций, правительств и финансового сектора), подсчитали в Institute of International Finance (IIF). В отношении к общему ВВП эта нагрузка сейчас примерно на 15 процентных пунктов ниже, чем она была на пике в первом квартале 2021 года. Суммарный долг без финансового сектора составляет $236 трлн — это на $40 трлн больше, чем было в начале пандемии.

Большая часть долга по-прежнему приходится на развитые экономики — $206,7 трлн (год назад — $204,4 трлн), тогда как на развивающиеся — $98,6 трлн ($89 трлн). В первом квартале прирост показателя обеспечили две страны — Китай (плюс $2,5 трлн) и США ($1,8 трлн). В зоне евро, напротив, третий квартал подряд идет снижение долговой нагрузки. По России показатели приводятся только в отношении к ВВП: нагрузка домохозяйств за год снизилась с 22,3% до 21,5%, корпораций — с 85,3% до 74,6%, правительства — с 20,5% до 17,7%, финансового сектора — с 11,1% до 10,7%. В 2022 году в IIF ждут замедления роста долговой нагрузки или даже ее снижения — на фоне конфликта на Украине, локдаунов в Китае и ужесточения условий кредитования (притом что рост инфляции снижает уровень долга к ВВП).

Суммарный государственный долг с начала пандемии увеличился на 14 процентных пунктов (на $17,4 трлн) — до 103% ВВП, но потребности правительств в финансировании по-прежнему превышают допандемические уровни, а более высокие и волатильные цены на сырье могут вынудить некоторые страны дополнительно наращивать госрасходы для предотвращения протестов из-за роста цен в условиях медленного увеличения ВВП, пишут в IIF. В то же время корпорации становятся чувствительнее к более высоким ставкам — нефинансовый сектор за последние два года привлек $14 трлн долга, доведя его уровень до $90 трлн. В институте отмечают, что, несмотря на коррекцию, стоимость большинства бумаг на развитых рынках остается высокой, при этом до трети небольших компаний уже сталкиваются с проблемой избыточных процентных платежей, что дополнительно затрудняет работу центробанков по осуществлению «мягкой посадки» (ужесточения денежной политики без выраженного негативного влияния на экономику).

Татьяна Едовина

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