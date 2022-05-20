«Морской старт» запустили в прокуратуру

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Как стало известно “Ъ”, в Генпрокуратуру на утверждение обвинения направлено громкое уголовное дело в отношении экс-президента РКК «Энергия» Виталия Лопоты, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями. По версии СКР, руководитель ключевого для «Роскосмоса» предприятия, которое разрабатывает пилотируемые космические станции и ракетоносители, использовал не по назначению 9 млрд руб., выделенные на реализацию программы «Морской старт».

По данным “Ъ”, материалы уголовного дела в отношении экс-главы РКК «Энергия» направлены первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину. Если он согласится с версией главного следственного управления СКР, дело, очевидно, будет передано в Королевский горсуд Московской области по месту расположения предприятия, которым много лет руководил фигурант расследования.

Отметим, что с материалами, которые занимают 230 томов, господин Лопота и его защита знакомились с осени прошлого года. Темпы чтения следствие не устроили — ГСУ СКР обратилось в Басманный райсуд, который ограничил экс-главу РКК в этой процедуре. Судебное решение было обжаловано в Мосгорсуде, но он поддержал обвинение.

Само уголовное дело расследовалось с апреля 2014 года —возбуждало его упраздненное затем главное следственное управление СКР по Центральному федеральному округу, а заканчивал уже следственный главк центрального аппарата комитета.

По словам адвоката Вахтанга Федорова, за восемь лет расследования позиция его подзащитного не изменилась — вину господин Лопота не признает, а защита считает, что материалами дела она не доказана. К тому же сроки давности по уголовному делу уже истекли, подчеркнул защитник, и, если господин Лопота не будет оправдан, его уголовное преследование все равно будет прекращено, правда, уже по нереабилитирующим обстоятельствам.

Как ранее сообщал “Ъ”, в основу дела легли выводы проведенной в 2013 году проверки «Роскосмоса», а также результаты оперативно-разыскных мероприятий ФСБ. Согласно им, участие в программе «Морской старт» причинило РКК ущерб в размере 1 млрд руб.

Однако в 2015 году, когда президенту «Энергии» было предъявлено первое обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), в материалах дела речь шла о сумме в 41 млн руб. (порядка $1,3 млн на тот момент), которая была незаконно выдана участникам проекта в качестве кредитов. Затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкую ч. 2 ст. 201 УК, а ущерб по делу увеличен до 9 млрд руб. Однако ни ужесточение квалификации, ни рост суммы ущерба не повлияли на меру пресечения ученому, которому сейчас 71 год. Член-корреспондент РАН Лопота до конца расследования остался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также экс-президент РКК «Энергия» остался и единственным фигурантом дела.

По версии следствия, реализуя международную программу «Морской старт», Виталий Лопота незаконно использовал бюджетные средства, выделенные РКК на этот проект, направив их на выкуп акций иностранных участников проекта. В результате действий главы «Энергии», считает следствие, ключевому предприятию «Роскосмоса» был причинен ущерб в особо крупном размере. Корпорация «Энергия», признанная потерпевшей по делу, заявила к обвиняемому иск на 9 млрд.

Проект «Морской старт», о котором идет речь в материалах дела, был создан в 1995 году под запуск спутников с морской платформы, расположенной около тихоокеанского острова Рождества. В качестве носителя использовалась ракета «Зенит-3SL», которая производилась на украинском «Южмаше». Акционерами проекта выступали РКК «Энергия», американский Boeing, норвежская Aker Solutions, днепропетровское конструкторское бюро «Южное» и «Южмаш». Однако амбициозный проект с самого начала столкнулся с серьезными проблемами, так как желающих использовать морскую платформу оказалось немного. В 2009 году компания Sea Launch, управляющая программой, подала заявление о банкротстве. Стоимость ее активов на тот момент составляла до $500 млн, а долги достигали $1 млрд. В 2010 году компания договорилась с РКК «Энергия» о выходе из процедуры банкротства: после реорганизации российская корпорация через свою «дочку» Energia Overseas Ltd получила контроль над 95% акций Sea Launch. Остальная доля распределилась между Boeing (3%) и Aker (2%). Пуски возобновились в 2011 году, однако ситуация лучше не стала: стоимость каждого из них превышала $80 млн, а долги составляли, по разным оценкам, от $300 млн до $500 млн. Вдобавок украинские власти запретили поставлять для проекта ракеты, после чего морские запуски сократились до одного-двух в год, хотя для рентабельности программы их необходимо было не менее четырех. В итоге проект был законсервирован и платформа доставлена в Россию.

Владислав Трифонов