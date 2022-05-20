По клонной плоскости

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В российский прокат вышел «Клон» Райли Стернса. Этот фильм, вызвавший небольшой шум на фестивале «Сандэнс», отражает фобии, порожденные пандемией, но уже сейчас, когда мировая повестка изменилась, выглядит, с точки зрения Андрея Плахова, архаичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ради того, чтобы одолеть собственный неприкаянный клон, героине приходится осваивать боевые искусства

Фото: XYZ Films Ради того, чтобы одолеть собственный неприкаянный клон, героине приходится осваивать боевые искусства

Фото: XYZ Films

Сара, главная героиня картины (Карен Гиллан), ведет упорядоченную одинокую унылую жизнь. Ее вечера кончаются созвоном с работающим где-то на стороне бойфрендом Питером (Бьюла Коале): она сообщает, что посмотрела сериал (на самом деле порнофильм) и отходит ко сну (умалчивая о выпитой бутылке). Когда звонит назойливая мамаша (Майя Паунио), Сара не берет трубку. Она не ставит мать в известность и о страшном диагнозе, который ей в один прекрасный день выносят врачи: у девушки редкая, абсолютно неизлечимая болезнь, и дни ее сочтены.

Действие происходит в недалеком будущем, где научно-технический прогресс позволяет делать клоны умирающих людей, чтобы утрата не так сильно травмировала близких. Физически и внешне клоны неотличимы от оригиналов, а вот над их внутренним наполнением приходится поработать, и с этим случаются проблемы и накладки. Сара встречается со своей копией, которая по сравнению с ней даже улучшена: у нее такая же красивая грудь, но нет целлюлита и вдобавок голубые глаза, о которых мечтают все девушки; в последнем, правда, конструкторы перестарались и обещали заказчице дать за допущенную вольность пятипроцентную скидку.

Клон начинает жить своей жизнью, заводит собственные отношения с матерью и бойфрендом Сары. Выясняется, что и ту, и другого гораздо больше устраивает новая Сара — более совершенная во всех отношениях, в том числе и по характеру: она общительна, доброжелательна и практически лишена недостатков. Проблема возникает, когда настоящая Сара, которую уже почти похоронили, чудесным образом выздоравливает. Она намерена дезактивировать свой клон, но не тут-то было: у клонов тоже есть свои права, и решить конфликт можно только в публичном смертельном поединке. Выживет в нем лишь один — или клон, или оригинал. Подобные поединки с использованием пяти видов оружия уже вошли в практику, сформировали свои ритуалы и пользуются бешеной популярностью у зрителей. Так что Саре, которой раньше становилось дурно при виде крови, приходится осваивать культуру насилия и брать уроки у мастера боевых искусств Трента (Аарон Пол). Вместо порнофильмов она теперь смотрит киносюжеты про открученные руки, а наставник устраивает ей урок мужества, требуя в упор выстрелить в своего старого пса (несомненно, лучшая сцена фильма).

В одном из эпизодов упоминается о маленькой ссоре девушки с бойфрендом из-за того, как провести вечер: она хотела посмотреть романтическую комедию, а он предпочитал тоже комедию, но черную. Сам «Клон» с его слегка циничным юмором тяготеет скорее ко второму жанру, хотя и впускает в финал толику сентиментального гуманизма. Фильм поставлен модным режиссером Райли Стернсом, которого американские критики почему-то считают последователем Йоргоса Лантимоса. Неудачная параллель: Лантимос заряжен энергией античного мифа, Стернс же далеко не ходит и питается из таких мелодраматических фантазий, как «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри и Чарли Кауфмана.

В новом фильме Стернса хватает псевдофилософских сентенций о грядущем мире, о сложных отношениях оригинала и копии (в одном случае им даже удалось друг с другом переспать). Все это вполне можно переварить, но особенного удовольствия подобная пища не доставляет. Как фэнтези «Клон» постановочно убог; в нем нет ни вызывающего декора, ни экзистенциального безумия, какое было, предположим, у Педро Альмодовара в фильме «Кожа, в которой я живу». Артистка Карен Гиллан, прославившаяся ролью бритоголовой синекожей инопланетной воительницы Небулы в кинематографической вселенной Marvel, очень старается, чтобы изобразить двух разных героинь-соперниц, но пространство для игры у нее крайне ограниченно. Сама же идея о том, что копия вытесняет оригинал, настолько не нова, что фильм, построенный на ней, сам превращается в бледную копию того, что не раз было художественно воплощено более талантливыми людьми.