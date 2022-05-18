Поиски миссии России в мире вышли на философский уровень

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Вопросы будущего России на фоне спецоперации на Украине обсудили во вторник участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Поговорить на тему «Миссия России в мире» организаторы пригласили нескольких отечественных философов.

Директор Института динамического консерватизма, доктор философских наук Виталий Аверьянов выделил в этой миссии три аспекта: минимальный — «слом сил, разрушительных для нашего цивилизационного кода», оптимальный — создание новой системы международных отношений и максимальный — демонополизация мирового могущества. «Россия вновь сумеет удержать мир от катастрофы и создать модель регуляции мирового развития»,— пояснил свою мысль господин Аверьянов.

Философ, политолог и аналитик Российского совета по международным делам Аркадий Недель сосредоточился на проблемах Европы. Он сообщил, что прожил там много лет и может позволить себе констатировать, что «сегодняшняя Европа — абсолютный миф». По его мнению, Старый Свет, по сути, самоликвидируется путем «беспрецедентных миграционных волн», при этом у европейцев отобрана свобода высказываний и умерли элиты, способные на творческую мысль.

Наконец, философ и политолог Аркадий Малер заявил, что проблема новой русской идеологии и миссии России заключается в необходимости единого концептуального основания, а не множества взглядов. Таким фундаментом, по его мнению, может стать православие. При этом в противостоянии с «коллективным Западом» Россия должна отстаивать свою систему ценностей, а не строить позицию на отрицании врага, полагает философ: «Есть выражение "назло маме отморожу уши". Вот так же и здесь». Поэтому создавать в ответ на проект Запада «Украина как анти-Россия» наш проект «Россия как анти-Запад» неправильно, уверен господин Малер: «Это тупиковый путь, потому что Запад меняется на глазах, и мы тоже будем вынуждены меняться».

Елена Рожкова