ООО «Новые облачные технологии»

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Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) зарегистрирована в марте 2014 года, а с 2016 года является резидентом ОЭЗ «Иннополис», разрабатывает офисный пакет «МойОфис», продажи которого начались в 2016 году. Над проектом работала команда программистов, разрабатывающих текстовый редактор «Лексикон» и приложение Quickoffice. Среди покупателей офисного пакета — Росгвардия, «Почта России», РЖД, Росрезерв, Роструд и ряд других ведомств.

В 2019 году в капитал НОТ вошла «Лаборатория Касперского», получив 29,5%, а в 2020 году она нарастила долю до 47%. В феврале 2022 года компания увеличила свою долю до 61,5%. По данным «Картотека.ру», основателю компании Дмитрию Комиссарову принадлежит 5%, еще 22% у бывшего вице-президента «Ростелекома» и гендиректора НОТ Андрея Чеглакова. Выручка компании в 2021 году составила 841 млн руб., а чистый убыток — 1,3 млрд руб.