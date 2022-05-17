Чеглаков Андрей Валерьевич

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Родился 25 декабря 1966 года в Челябинске. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. Является кандидатом экономических наук.

В 1991–1999 годах занимал должность президента ООО «Стиплер», которое занималось разработкой программного обеспечения и поставками на российский рынок компьютерного оборудования и техники. С 2003 по 2011 год работал в должностях заместителя гендиректора объединения «Гознак» по науке и развитию и по производству. В 2013–2015 годах — старший вице-президент ПАО «Ростелеком». С 2016 года по настоящее время — председатель совета директоров ООО «Новые облачные технологии», занимающегося разработкой офисного пакета «МойОфис». 10 марта 2022 года назначен гендиректором «Новых облачных технологий».