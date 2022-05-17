Аренда не вошла в систему

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Из-за кризиса попытки властей обелить стихийный рынок аренды жилья через создание государственной информационной системы (ГИС), где планируется регистрировать все договора, стал объектом критики. В Минэкономики опасаются, что такой подход затормозит развитие в стране рынка аренды, создав дополнительную нагрузку на бизнес и граждан. А парламентарии и представители бизнес-сообщества предлагают отложить внедрение регулирования до лучших времен. Выходом может стать разработка облегченного варианта ГИС, без функционала оплаты договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Законопроекты, направленные на создание ГИС учета договоров аренды жилых, нежилых помещений и машино-мест, могут создать дополнительную нагрузку на граждан и способствовать торможению передачи жилья и апартаментов в аренду. Об этом говорится в отзыве Минэкономики, с текстом которого ознакомился “Ъ”. Инициатива ограничит права граждан, не обладающих ресурсами для работы с ГИС, противоречит Гражданскому кодексу и в целом повысит нагрузку на население, говорится в отзыве. В министерстве опасаются, что создание единой государственной платформы приведет к негативным последствиям для классифайдов, в том числе для ЦИАН, «Яндекс.Недвижимости» и «Авито». В этих компаниях и Минэкономики на вопросы “Ъ” не ответили.

Разработка ГИС для арендного жилья ведется с августа 2021 года по поручению Владимира Путина. Основная цель системы — обеление рынка и защита интересов нанимателей. Для этого предполагается, что в системе будут регистрироваться все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машино-мест. Согласно прозвучавшим ранее данным ВЦИОМа, в России без учета социального найма сдается 250 млн кв. м, или 7% от всего объема жилого фонда. 95% арендодателей — физлица, получившие жилье в рамках приватизации или купившие ее в инвестиционных целях. По расчетам Минстроя, из-за низкой собираемости налогов на этом рынке бюджет теряет 162 млрд руб. в год. Предполагается, что ГИС аренды жилья будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой выступать ее оператором (см. “Ъ” от 10 декабря 2021 года).

В своем отзыве Минэкономики указывает, что концептуально поддерживает формирование прозрачных условий для рынка аренды жилья, но предложенная система работы содержит риски. Один из них — привлечение кредитной организации для осуществления расчетов по заключенным и зарегистрированным в ГИС договорам аренды. Сам по себе механизм ее выбора может стать причиной злоупотреблений. Кроме того, перечисление на счет этого оператора денежных средств даст ему доступ к значительному объему ликвидности, которая может использоваться для получения прибыли, что потребует обоснования монопольного права доступа, говорится в отзыве Минэкономики.

Исходно законопроект планировалось вынести на рассмотрение в весеннюю сессию Госдумы, но остальные профильные министерства и ведомства свою позицию по поводу ГИС аренды жилья пока не высказывают. В ФАС пояснили, что законопроект на рассмотрение службы пока не поступал. В Минфине вопросы “Ъ” переадресовали в Минстрой, где ответ оперативно не предоставили. Зампред комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев констатирует, что законопроект создавался до начала геополитического кризиса. Сейчас, по его словам, правительство, напротив, принимает меры по снижению бюрократической и налоговой нагрузки малого и среднего бизнеса. «Поэтому на данном этапе разрабатывать систему, которая создавала бы дополнительное давление на граждан и юрлиц, занимающихся сдачей жилья в аренду, было бы нелогично»,— считает господин Николаев.

Позицию депутата разделяет бизнес-сообщество. Так, в «Опоре России» пояснили “Ъ”, что целесообразно отложить внедрение ГИС для арендного жилья. Вместо этого в организации предлагают сделать ставку на обеление рынка аренды через создание стимулов для граждан переходить на специальный налоговый режим для самозанятых. В Минэкономики пока предлагают Минстрою доработать законопроект о создании ГИС, исключив из функционала системы оплату арендных платежей. В министерстве выступают и за наделение регионов правом самим принимать решения об использовании системы, о выборе местного оператора ГИС, либо о передаче туда данных через существующие сервисы.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Анатолий Костырев