Настоящее продолженное

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«Берегите ваши лица» Андрея Вознесенского снова на сцене

В «Гоголь-центре» прошли премьерные показы спектакля «Берегите ваши лица», основанного на поэзии Андрея Вознесенского и воспоминаниях Владислава Мамышева-Монро. Рассказывает Борис Барабанов.

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Действие спектакля начинается на похоронах и продолжается в операционной, она же лаборатория, где персонажам делают новые «лица»

Действие спектакля начинается на похоронах и продолжается в операционной, она же лаборатория, где персонажам делают новые «лица»

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

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Действие спектакля начинается на похоронах и продолжается в операционной, она же лаборатория, где персонажам делают новые «лица»

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Фото: Ира Полярная / Гоголь центр

Впервые пьесу Андрея Вознесенского «Берегите ваши лица» давали в 1970 году в Театре на Таганке. Юрий Любимов говорил, что в этой работе он хотел показать «лабораторию актерского творчества», по его замыслу, спектакль должен был представлять собой открытую репетицию с включенным в зале светом и режиссером, руководящим процессом из зала. Всего показов было три. После этого спектакль закрыли. Идею восстановить его долгие годы вынашивал пасынок Вознесенского, совладелец «Яндекса» и «Озона» Леонид Богуславский. Он даже ставил эту пьесу в ДК МИИТ, правда, на свое собственное либретто, так как оригинальный текст Андрея Вознесенского надолго затерялся в архивах поэта. Когда текст все же был найден, предприниматель предложил пьесу «Гоголь-центру», в итоге она была поставлена Саввой Савельевым.

Теперешняя версия спектакля далека от «открытой репетиции». Действие начинается на похоронах (актеры читают «Плач по двум нерожденным поэмам») и продолжается в операционной, она же лаборатория, где трем центральным персонажам делают новые «лица». Савва Савельев добавил к поэзии Андрея Вознесенского целую параллельную тему — фрагменты воспоминаний художника-перформансиста и первой отечественной drag queen Владислава Мамышева-Монро. Биография Мамышева-Монро инсценирована сразу тремя актерами: Александром Горчилиным, Настей Лебедевой и Иваном Мулиным. В эпизодах со стихами Вознесенского лидирует легендарный актер Таганки Вениамин Смехов. Он выходил на сцену еще в первой, любимовской, версии спектакля.

Третий слой постановки — музыкальные номера, созданные силами группы Shortparis. Песни, звучащие в спектакле, написаны на стихи Андрея Вознесенского. Исключение — «Охота на волков» Владимира Высоцкого. Надрыв, присущий оригиналу, усилен за счет современных электрических инструментов. Лидер группы Николай Комягин аккомпанирует себе на фортепиано — в основном бьет кулаком по клавишам. Использование этой песни — прямая ссылка на спектакль 1970 года. Высоцкий пел «Охоту на волков» на премьерных показах пьесы, это были первые исполнения песни на сцене.

Самый уязвимый с точки зрения сегодняшней цензуры мотив спектакля — это работа Владислава Мамышева-Монро с двумя его самыми любимыми образами — Мэрилин Монро и Адольфа Гитлера. В годы большой богемной славы (художник умер в 2013 году) его перевоплощения в этих персонажей без устали тиражировали журналы и телевидение. Одна из тем спектакля «Берегите ваши лица» — образы, проникшие к нам под кожу, навязанные пропагандой и массовой культурой. В случае Мамышева-Монро — советской, то есть фильмами про фашистов и тотальным прокатом фильма «В джазе только девушки». Актеры читают автобиографические тексты художника, из которых должно стать ясно, почему он выбрал для себя эти образы и как формировалась его индивидуальность (в том числе и сексуальная ориентация).

Еще в спектакле много специально отснятых кинофрагментов, которые демонстрируются на экранах. И вот во время их демонстрации возникает ощущение, что фантазия авторов спектакля уже переливается через край. Зрителю нужны большие эмоциональные усилия, чтобы одинаково остро откликаться и на резкие тексты Андрея Вознесенского, и на откровения Монро, и на кадры его похода к гадалке, и на пронзительные песни Shortparis. Тем более что совмещение в одной постановочной ткани постоттепельного стиха Вознесенского и провоцирующих исповедей Монро не всегда выглядит такой уж удачной идеей.

Новая версия спектакля «Берегите ваши лица» вышла в такой период истории, когда за любое актуальное художественное высказывание непроизвольно начинаешь переживать. Эти стихи — еще можно или уже нельзя? А эти лозунги? А Гитлер как метафора перевоплощения — это на грани или уже за гранью? Так что трясет во время спектакля прилично, даже если предложенный авторами микс тем и образов не кажется очевидным.

Одинаковые эмоции у всех вызывают только сольные номера Вениамина Смехова с хитовыми текстами Вознесенского вроде «Ностальгии по настоящему». Трудно представить себе переживания человека, который выходил на сцену внутри этого поэтического пространства 52 года назад, прожил жизнь и вот выходит снова. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что этими тремя показами все опять может ограничиться.

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