Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Канкан тревоги нашей

В Театре наций поставили мюзикл «Кабаре»

В Театре наций сыграли премьеру мюзикла «Кабаре», у которого есть две легендарные версии — бродвейская постановка Гарольда Принса, чьи многочисленные лицензионные «потомки» триумфально идут во всем мире по сию пору, и экранизация Боба Фосса. Московскому спектаклю Евгения Писарева удается заставить зал забыть о неизбежных сравнениях, в первую очередь там, где речь идет о взаимоотношениях большой истории и частной жизни, считает Ольга Федянина.

Кабаре в спектакле — не последний бастион поэтов и фриков, а символ капитуляции нормальной жизни

Кабаре в спектакле — не последний бастион поэтов и фриков, а символ капитуляции нормальной жизни

Фото: Ира Полярная / пресс-служба Театра Наций

Кабаре в спектакле — не последний бастион поэтов и фриков, а символ капитуляции нормальной жизни

Фото: Ира Полярная / пресс-служба Театра Наций

Звезда кабаре Салли Боулз (Александра Урсуляк) знакомится с застенчивым, полунищим литератором-американцем (Сергей Кемпо) и почти что силой навязывается ему в подруги. Пожилой торговец овощами (Александр Сирин) трогательно влюблен в хозяйку дешевого пансиона (Елена Шанина), и дело почти доходит до свадьбы. Обе эти любовные истории могли бы закончиться счастливо, а заканчиваются расставанием и смертельной тревогой. Злым демоном всех героев оказывается элегантный господин (Дмитрий Соломыкин), уголовник по профессии и национал-социалист по убеждениям, которые вот-вот станут былью для всех действующих лиц — дело происходит в Берлине в начале 1930-х.

Когда-то, в середине 1960-х, на Бродвее композитор Джон Кандер, авторы текстов Фред Эбб и Джо Мастерофф, хореограф Рон Филд и режиссер Гарольд Принс сделали из этой истории, основанной на книгах Джона ван Друтена и Кристофера Ишервуда, триумфальный суперкоммерческий мюзикл. Его лицензионные версии благополучно живут на сценах всего мира в разнообразных звездных составах. Чуть позже, в 1972-м, Боб Фосс добавил личным историям героев остроты, поменял некоторые акценты и расстановку фигур и создал лучший музыкальный фильм ХХ века. В антураже поздней Веймарской республики и фильм, и спектакль на самом деле обращались к собственному времени — и эта способность вступать в диалог с конкретной эпохой, как ни странно, сделало «Кабаре» таким долговечным.

Понятно, что у большинства нашей публики на памяти «Кабаре» Боба Фосса, но спектакль Театра наций — не ремейк фильма, а отечественное воплощение бродвейско-вестэндовской истории. Театр наций, первым в России купивший лицензию на «Кабаре» и пригласивший звездную постановочно-актерскую команду, заведомо шел на сложное сравнение. Мюзикл — перфекционистская машинка, которую собирать долго и дорого, а играть в нее потом довольно изнурительно. Особенно в репертуарном театре, для которого она вообще-то не приспособлена. К тому же, имея дело с жестко прописанным каркасом лицензионной постановки, совсем уйти от «конкуренции», предложив самостоятельную версию, невозможно.

Зрелищная постановка Евгения Писарева, с размахом и динамично сделанная, с отлично переведенными текстами (перевод Алексея Франдетти), разумеется, сравнений и упреков все равно не избежит. Прекрасный, темпераментный оркестр (музыкальный руководитель постановки и дирижер Евгений Загот, дирижер Мариам Барская) не всегда звучит сбалансированно, вполне профессионально поющим драматическим артистам сложно держать ритм игры в сочетании с вокалом, не все участники в одинаковой степени освоили резкий и остроумный пластический рисунок (хореограф Дмитрий Масленников, режиссер по пластике Альберт Альбертс). Зато — нужно отдать должное всем актерам — сложный переход от русских драматических диалогов к музыкальным номерам на английском и немецком языках совершенно не выглядит искусственно: все исполнители без исключения делают иноязычные тексты органичной частью характеров и ситуаций. Александре Урсуляк при этом, очевидно, очень кстати приходится опыт работы с брехтовскими ролями; ее Салли, лирическая героиня и эксцентричная оторва одновременно, как бы восстанавливает связь «Кабаре» с кабаретным началом в ранних пьесах Брехта, искусства воображаемой Веймарской республики с его реальными историческими корнями. Есть в спектакле и школа эксцентрики совсем другого свойства — Елена Шанина и Александр Сирин в ролях пожилых влюбленных сохраняют и трогательность, и точность, и острый юмор (не в обиду Евгению Писареву будет сказано: глядя на ленкомовскую пару, немножко жалеешь, что Марку Захарову когда-то не пришло в голову поставить «Кабаре»).

Самый сильный и самостоятельный образ этого спектакля — само кабаре. Постановщики аккуратно воспроизводят фактуры и антураж поздней Веймарской республики (сценография Зиновия Марголина, костюмы Виктории Севрюковой), но вооруженный всем своим историзмом спектакль говорит не о прошлом, будь то 30-е или 60-е, а о настоящем. Главная фигура, отвечающая за этот внутренний сюжет,— распорядитель и конферансье кабаре Эмси, то есть MC (master of ceremonies). Олег Савцов — не только мотор спектакля, но и его, если можно так сказать, концептуальный центр. Он носится по сцене, поет, тараторит полупристойные шутки и политические колкости, подгоняет и заводит своих «подельников». В его бешеном, нервическом оживлении звучат и подлинная веселость, и отчаяние, и немалая злость. Эмси у Савцова — клоун, но точно не белый, он прямая родня Джокера, азартный провокатор, а его кабаре — место не слишком уютное и точно не спасительное. Здесь тебе между танцами весело расскажут о страшном, а ужасная повседневность все равно до тебя доберется — только в виде сальной шутки, злого анекдота, кривого зеркала с гротескными отражениями.

У Гарольда Принса, а потом и у Боба Фосса кабаре было своего рода последним бастионом фриков и поэтов, в котором они защищали свое право на жизнь перед нормативной, униформированной серостью. Для 60-х и 70-х годов это был очень понятный сюжет. В сегодняшней Москве «Кабаре» Евгения Писарева и его команды превращается в рассказ о капитуляции нормальной жизни, той самой, спокойной, серой и буржуазной. Под напором агрессивных людей с нацистскими партийными значками на обшлагах Салли решается на аборт, ее любимый Клифф — на отъезд, да и трогательные старики, только что нашедшие друг друга, вынуждены расстаться. Ребенок, семья, свадьба, домашний уют и тепло — все это становится недосягаемой мечтой. Остается только кабаре, шумное, грязное, скабрезное — зато резистентное ко всем перипетиям большой истории.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...