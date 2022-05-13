В Московском бюро по правам человека собрали факты осквернения памятников Победы за рубежом

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Московское бюро по правам человека подготовило очередной мониторинг нарушений прав россиян и соотечественников за рубежом в период событий на Украине. Доклад презентовал 12 мая член президентского Совета по правам человека Александр Брод на круглом столе в пресс-центре агентства «Россия сегодня». На этот раз правозащитники проанализировали ситуацию в преддверии празднования 9 мая и привели примеры вандализма по отношению к памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, и агрессивного поведения в отношении россиян.

Так, по данным авторов доклада, перед Днем Победы в Таллине была попытка спилить советские награды с памятника «Бронзовый солдат», а на известный монумент советскому солдату в берлинском Трептов-парке вандалы нанесли оскорбительные надписи, призывы к убийству «всех русских» и измазали плиты вокруг красной краской. В Софии памятник Советской армии с помощью беспилотника облили желтой и синей краской. Посла РФ в Польше Сергея Андреева, приехавшего 9 мая на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве, облили красной жидкостью. Кроме того, как сообщается в докладе, в ряде стран активизировалась борьба с символикой 9 мая. Например, президент Молдавии Майя Санду призвала отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории», в Баку акция «Георгиевская лента» была отменена и заменена на Пасхальную, а Эстония запретила проводить в честь 9 мая публичные собрания с использованием военной символики «во избежание провокаций».

Елена Рожкова