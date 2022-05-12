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Ассоциация «НП "Совет рынка"» — саморегулируемая организация, объединяющая участников оптового энергорынка. Создана в 2008 году на основе некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) энергетической системы» (АТС). Обеспечивает разработку правил оптового и розничного рынков и контроль за их соблюдением, регулирование взаимоотношений участников оптового рынка. Состоит из палат продавцов (106 членов), покупателей (256), экспертов (82) и инфраструктурных организаций (4). Наблюдательный совет «Совета рынка» состоит из палат органов государственной власти (8 представителей), покупателей (5), продавцов (5), палаты инфраструктурных организаций (4). Ассоциации подконтрольны ОАО АТС (организатор торгов на оптовом рынке) и АО «Центр финансовых расчетов» (ЦФР, обеспечивает проведение расчетов между продавцами и покупателями).

Пост председателя наблюдательного совета «Совета рынка» занимает Юрий Удальцов, председателя правления — Максим Быстров.