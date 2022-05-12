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Быстров Максим Сергеевич

Личное дело

Родился 16 сентября 1964 года. Окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «Строительство ГЭС», Всероссийскую академию внешней торговли. В 2001–2006 годах занимался вопросами реформирования электроэнергетики в Минэкономики России. В РАО «ЕЭС России» в разные годы был председателем ревизионной комиссии, членом комитетов при совете директоров.

С февраля 2006 года — заместитель главы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, осенью 2007 года стал замминистра регионального развития, курировал инвестфонд и вопросы подготовки Олимпийских игр 2014 года в Сочи. С августа 2008 года — директор по работе с госорганами и общественными организациями ООО «Эн+ Менеджмент». В 2009–2010 годах — замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, курировал вопросы развития ТЭКа. В 2010–2013 годах был заместителем полпреда и инвеступолномоченным президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

С октября 2013 года занимает пост главы ассоциации «НП "Совет рынка"». Является членом совета директоров «РусГидро», «Россетей» и «Системного оператора».

Женат, есть сын. Увлекается чтением литературы, рыбалкой, охотой.

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