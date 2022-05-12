Вирусная перегрузка

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В России продолжает развиваться эпидемия ВИЧ. К таким выводам пришли эксперты проекта «Если быть точным», проанализировавшие открытые данные за 2020 год. Наиболее сложная ситуация на протяжении нескольких лет сохраняется в Кемеровской области. Лучше всего дела обстоят в Брянской, Белгородской областях, Ингушетии, Калмыкии. Эксперты отмечают, что в ряде регионов эпидемия уже вышла за пределы групп риска и прочно укореняется среди населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Специалисты проекта «Если быть точным» (создан фондом «Нужна помощь») на основе доступных данных за 2020 год оценили масштаб проблемы с ВИЧ в регионах. Эксперты рассчитали рейтинг на основе пяти показателей: количество новых случаев ВИЧ на 10 тыс. обследованных человек; число умерших от причин, связанных с ВИЧ, на 100 тыс. населения; доля лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), состоящих на диспансерном учете; доля ЛЖВ, получающих АРВ-терапию; доля ЛЖВ c неопределяемой вирусной нагрузкой от всех ЛЖВ в регионе.

Авторы исследования отмечают, что в России продолжает развиваться эпидемия ВИЧ: по темпам распространения страна занимает первое место в Европе. В 2020 году на Россию приходилось 57% новых случаев во всем европейском регионе. На конец 2021 года 1,1 млн россиян жили с ВИЧ. Ежегодно регистрируется 60–70 тыс. новых случаев.

В число самых неблагополучных регионов в 2020 году попали Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Пермский край и Свердловская область. Они остаются в этом списке уже несколько лет. «В этих регионах много людей, употребляющих инъекционные наркотики. Они с недоверием относятся к медицинским учреждениям, боятся обращаться за помощью даже после того, как перестали употреблять. Кроме того, это регионы, где много людей, работающих вахтовым методом, а они зачастую прибегают к услугам секс-работниц»,— объясняет координатор общественного движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина.

Авторы исследования выделяют Кемеровскую область. Здесь годами самые высокие показатели по числу новых случаев и смертности от ВИЧ. Если в среднем по России от ВИЧ умирает 12,6 человека на 100 тыс. населения, то в этом регионе — 56. Ниже среднероссийского и охват диспансерным наблюдением людей с ВИЧ, и доля тех, кто получает терапию.

Субъекты с наименьшей выраженностью проблемы ВИЧ в 2020 году — Брянская, Сахалинская, Тамбовская, Белгородская, Кировская области, Тува, Ингушетия и Калмыкия. Меньше всего новых случаев ВИЧ выявлено в Чечне (3 на 10 тыс.), Ингушетии (4 на 10 тыс.), Дагестане (4 на 10 тыс.), Туве (5 на 10 тыс.) и Москве (6 на 10 тыс.). Специалист по мониторингу ассоциации «Е.В.А.» Мария Годлевская обращает внимание на высокий уровень стигматизации ВИЧ-инфицированных в кавказских республиках: «Люди там просто боятся проходить обследование и обращаться за помощью».

На показатели выявляемости, подчеркивают аналитики, повлияло снижение контингента обследованных. В 2020 году из-за пандемии на ВИЧ обследовали на 15% меньше россиян, чем годом ранее. Значительнее всего снизилось число протестированных в Москве (на 1,1 млн человек) и Санкт-Петербурге (на 616 тыс. человек). На треть и более (в расчете на 100 тыс. населения) снизилось количество протестированных в Камчатском крае, Калмыкии, Адыгее, Тамбовской области, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

В 14 регионах России, указывают авторы исследования, можно говорить о генерализованной эпидемии ВИЧ. Это значит, что ВИЧ вышел за пределы уязвимых групп и прочно укореняется среди населения в целом. Эпидемия считается генерализованной, если распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных женщин устойчиво выше 1%. Таково положение дел в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Самарской, Иркутской, Тюменской, Тверской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской областях, Алтайском, Пермском, Красноярском краях. В Кемеровской области этот показатель выше 2% уже много лет. Отмечается, что выше 1% ВИЧ среди беременных диагностировано в Астраханской и Псковской областях и Карелии, однако в предыдущие годы доля беременных с ВИЧ в этих регионах была существенно ниже, поэтому о генерализованной эпидемии там говорить пока рано.

В Федеральном центре СПИД также отмечают, что эпидемия все глубже проникает в популяцию. Согласно данным центра за 2021 год, среди живущих с ВИЧ россиян доминируют мужчины — 62,4% всех зарегистрированных случаев заболевания (59,3% — среди впервые выявленных в 2021 году). Большинство впервые выявленных больных сообщили, что заразились при гетеросексуальных контактах (67,7%), доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 28,3%. При гомосексуальных контактах инфицировались 2,5% впервые выявленных больных.

ООН в борьбе с ВИЧ ориентируется на стратегию «90–90–90»: 90% людей с ВИЧ должны знать свой статус, 90% знающих статус — получать терапию, 90% получающих терапию — иметь неопределяемую вирусную нагрузку, когда вирус нельзя передать другому человеку (недавно организация обновила цели на 95–95–95). По принятой в 2016 году стратегии Россия должна была достигнуть этих показателей к 2020 году. По оценке аналитиков «Если быть точным», терапией охвачено только 48% от общего числа людей, живущих с ВИЧ. Только 57% стоят на учете. Ближе всего к цели несколько регионов, где доля стоящих на диспансерном учете находится на уровне 75–80%. Это Сахалинская, Брянская, Кировская, Орловская, Тамбовская, Рязанская области, Чувашия, Татарстан, Тува, Бурятия, Забайкальский край и Севастополь. Наименьшее значение — ниже 50% — в Москве, Чечне, Ленинградской области, Крыму, Ростовской области.

Эксперты отмечают: чем меньше людей с ВИЧ охвачено диспансерным наблюдением, тем меньше людей получают терапию и, соответственно, меньше людей в регионе с неопределяемой вирусной нагрузкой. Так, доля тех, кто получает терапию от числа состоящих на учете, 70% и ниже в Санкт-Петербурге и Тверской области. Доля пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой от числа получающих терапию ниже 60% в Пермском крае, Чукотском АО, Амурской и Томской областях.

«Все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, имеют возможность бесплатно получать лекарственные препараты, в том числе комбинированные, в необходимом объеме, соответствующем критериям современных клинических рекомендаций. Препараты законтрактованы, перебоев с поставками нет»,— ранее заверили “Ъ” в Минздраве.

Наталья Костарнова