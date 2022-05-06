Как дешевели в апреле наиболее популярные машины с пробегом

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Средняя цена и выборка наиболее популярных автомобилей с пробегом, продаваемых на «Дроме» и «Авто.ру», различается, хотя оба агрегатора фиксируют их удешевление за прошедший месяц по сравнению с мартом. Так, у «Авто.ру» топ возглавляет Hyundai Solaris, средняя стоимость которого в апреле упала на 4%, до 781,6 тыс. руб. Вторая по популярности модель Lada Granta стала в среднем дешевле на 2%. Цены на Volkswagen Polo и Skoda Octavia снизились на 4%, Kia Rio и Toyota Camry — на 5% и 6% соответственно. Активнее всех из топ-10 популярных автомобилей подешевел Mercedes-Benz Е-класса — на 7%.

На «Дроме» наибольшей популярностью пользовались старые модели Lada — Priora и Samara (2114), которые в апреле подешевели в среднем на 6%, до 270 тыс. руб., и на 2%, до 150,2 тыс. руб., соответственно. При этом Lada Granta подешевела на 2,6%, до 533,6 тыс. руб., что схоже с данными «Авто.ру». Hyundai Solaris на «Дроме» в апреле стал выставляться в среднем дешевле на 6,5% (929,8 тыс. руб.), а Kia Rio — на 4,3% (930 тыс. руб.). Отметим, в топ-10 сервиса нет премиальных моделей, а его большую часть занимают машины Lada.

Ольга Никитина