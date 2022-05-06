«Динамо» разгрузило лидеров в «Ак Барс»

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Спустя несколько дней после завершения очередного чемпионата в КХЛ состоялась сделка, громче которой в нынешнем межсезонье, возможно, уже не будет. Из «Динамо» в «Ак Барс» перешли, видимо, за символическую денежную компенсацию две звезды отечественного хоккея — форвард Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов. Для московского клуба их уход — подтверждение «нового вектора развития», связанного, кажется, с резким сокращением расходов. Казанский клуб появление в заявке двух ветеранов, не исключено, превращает в одного из главных фаворитов будущего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Казанский «Ак Барс» объявил о том, что игроками клуба стали выступавшие до этого за московское «Динамо» нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов. Анонсируя их переход, генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин назвал Шипачева и Войнова «лучшими игроками КХЛ, не раз доказавшими свой высочайший уровень, но при этом сохранившими мотивацию для завоевания главного трофея». По мнению Марата Валиуллина, их появление «улучшит качество» игры «Ак Барса» «на всех участках площадки и во всех форматах».

Это — первая заметная сделка в КХЛ после завершения ее очередного сезона. Его кульминацией был состоявшийся в минувшую субботу седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА одолел «Металлург». Причем не будет ничего удивительного, если переход так и останется самым громким до окончания межсезонья.

Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов — это и в самом деле две очень яркие звезды по меркам КХЛ. Вадим Шипачев уже несколько лет считается сильнейшим центрфорвардом лиги по крайней мере среди отечественных хоккеистов, а в прошедшем сезоне в 35 лет с 77 очками он возглавил ее бомбардирскую гонку. Вячеслав Войнов, которому 32 года и который имеет большой опыт выступлений в НХЛ, давно входит в список наиболее эффективных и разноплановых защитников КХЛ. Оба провели множество турниров в составе сборной России. Шипачев и Войнов входили в число ключевых хоккеистов сборной России на февральской Олимпиаде в Пекине, на которой она взяла серебро. Они играли за нее и на предыдущих Олимпийских играх — в 2018 году в Пхёнчхане, где россияне завоевали золото под руководством тренера Олега Знарка.

Именно Знарок будет тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне. Он был назначен на пост наставника вместо Дмитрия Квартальнова, с которым клуб, выигравший рекордные три Кубка Гагарина, но в последнее время постоянно срезающийся на ранних его стадиях, потерпел очередную катастрофу в play-off, уступив в первом же раунде «Авангарду». Добавление в и так довольно плотную казанскую заявку Шипачева с Войновым выглядит веским поводом включить команду в шорт-лист фаворитов предстоящего чемпионата.

Что касается «Динамо», которое долго фигурировало в перечне клубов, грозящих разрушить привычную иерархию в КХЛ и снова, как в начале прошлого десятилетия, побороться за Кубок Гагарина, но так амбиции и не реализовало (во втором раунде нынешнего play-off ЦСКА разбил динамовцев «всухую», в четырех матчах), — то с ним история совершенно иного рода. Формально Шипачева и Войнова оно обменяло на «денежную компенсацию». Только вот, по данным ряд источников, таких как Sports.ru и Championat.com, эта компенсация абсолютно символическая и может составлять всего 1 тыс. руб.

На самом деле, отдавая Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова «Ак Барсу», «Динамо», видимо, просто разгрузило платежную ведомость, избавившись от дорогих игроков. По информации Sport.24, в прошедшем сезоне динамовцы тратили на обеспечение контрактов хоккеистов 770 млн руб. (при жестком потолке зарплат, установленном на отметке 900 млн руб.) и по этому показателю находились среди лидеров КХЛ.

Предположение, что динамовцы больше не пытаются участвовать в финансовой гонке с грандами, по сути, подтвердили, комментируя сделку с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым, их руководители. Президент клуба Виктор Воронин объяснил переход «изменением вектора» и «глобальной концепции развития», ради которых нужно сделать «небольшой шаг назад, чтобы вскоре уверенной походкой пойти вперед». А генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин честно признал, что вектор направлен «на оптимизацию бюджета и воспитание собственных молодых кадров».

Алексей Доспехов