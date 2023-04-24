Кредит для самозанятых в 2023 году

С 1 января 2019 года к категории самозанятых относятся люди, которые пользуются специальным налоговым режимом «налог на профессиональный доход» (по ставке от 4% до 6%). Чаще всего это няни, частные репетиторы, мастера маникюра и другие. Как получить кредит самозанятому — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Еще в 2019 году банки отказывали самозанятым в предоставлении кредита, так как эта категория граждан не могла подтвердить свой доход. А клиент без подтвержденного дохода — высокий риск для кредитной организации. Банки предлагали самозанятым только условия потребительского кредита с высокой процентной ставкой.

В 2021 году ситуация изменилась. Сначала самозанятых граждан включили в реестры МСП, и они стали пользоваться полным набором услуг, сервисов и финансовых инструментов в центрах «Мой бизнес». Затем налоговики разрешили пользователям НПД подтверждать доход с помощью справки в приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте ФНС.

К концу 2021 года число плательщиков НПД достигло 4 млн человек, а за три года действия нового режима их доходы превысили 882 млрд руб. Банки стали охотнее идти навстречу таким клиентам, чтобы не потерять большую долю заемщиков.

Виды самозанятости

Кредитные организации оценивают клиентов по уровню риска и надежности. Важны не только размер доходов, но и периодичность поступления, стабильность финансового положения и наличие свободных денег. Самозанятых работников подразделяют на несколько категорий.

Самозанятый — совместитель. Это самый выгодный вариант самозанятого для выдачи кредита. У него есть постоянное место работы, оформлен трудовой договор, а работодатель платит в бюджет подоходный налог. Для него самозанятость — совместительство. Такой работник может представить сведения по каждому виду дохода:

— работодатель выдаст справку о доходах по трудовому договору;

— доходы от самозанятости может подтвердить справка из приложения.

Самозанятый ИП. После введения нового налогового режима некоторые предприниматели поменяли прежний спецрежим на НПД. Они стали самозанятыми ИП, чтобы избежать отчетности, не платить страховые взносы и при этом не потерять статус индивидуального предпринимателя.

Если ИП на рынке уже несколько лет и на него открыт расчетный счет в банке, то шансы на получение кредита хорошие. Кроме того, ИП может представить декларацию за последний налоговый период и книгу учета доходов.

Самозанятый — частное лицо. Это самый проблемный клиент для банка. У него нет справки о доходах, нет деклараций, а деньги приходят на личную банковскую карту. Единственный документ, который подтвердит их постоянный доход,— справка в приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте ФНС. Таким самозанятым банки предлагают обычный потребительский кредит по самым высоким ставкам.

Как самозанятому увеличить шансы на получение кредита

Самозанятый скорее получит кредит, если обратится в банк, картой которого пользуется постоянно. Кредитной организации легче будет проверить обороты по счету или наличие вклада. Самозанятый должен представить справку о доходах, которая формируется в приложении «Мой налог» или в личном кабинете плательщика НПД.

Также можно внести первоначальный взнос. Например, если самозанятый оформляет кредит в банке на покупку дорогостоящего оборудования стоимостью 500 тыс. руб. и сделал крупный взнос в размере 200 тыс. руб., то банк охотнее одобрит кредит с первым взносом в треть суммы.

Перед подачей заявления на кредит необходимо также проверить кредитную историю. Если есть непогашенные кредиты, их нужно закрыть. Также стоит зачистить долги. Шансы на одобрение кредита значительно снизятся, если банк узнает, что у самозанятого есть долги перед приставами или по налогу на профессиональный доход.

Если самозанятый представит документы на залоговое имущество (недвижимость или автотранспорт), то банк с большой вероятностью одобрит кредит. Кроме того, можно найти поручителя или созаемщика из знакомых или родственников.

Почему банки часто отказывают самозанятым в получении кредита

Налоговый режим для самозанятых — экспериментальный, он рассчитан на десять лет. И это главная причина, по которой банки не торопятся доверять фрилансерам, особенно когда речь идет о длительном займе: нет стопроцентной гарантии, что после 2028 года проект не закроют. Также банкам сложно оценить и прогнозировать доходы и платежеспособность такой аудитории.

Разработка продуктов для самозанятых сложна в силу неоднородности этой группы клиентов. В нее входят как представители креативного класса, обладающие относительно высокой платежеспособностью, так и курьеры, и водители такси. И пока непросто создать портрет аудитории и определить ее потребности.

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй:

— В настоящее время число самозанятых в России превышает 4 млн человек. Для банков это существенное количество потенциальных клиентов, однако проблема здесь, как всегда, с подтверждением официальных доходов. А этим самозанятые по понятным причинам похвастать не могут. В прошлом году ЦБ собирался включить справку о доходах самозанятого из приложения «Мой налог» в перечень документов, официально подтверждающих доход в целях кредитования. Однако количество кредитов, выданных банками данной категории заемщиков, от этого не увеличилось. Нужно отметить, что во многом это следствие собственной кредитной политики банков, так как в случае невозврата заемных средств убытки несут именно они. Прежде чем банки развернутся в этом направлении, они должны обрести соответствующий опыт, собрать статистику. А помочь здесь может ускорение самозанятыми процесса наработки хорошей кредитной истории и персонального кредитного рейтинга.

Марина Колоколова; Елизавета Кукаева, группа «Прямая речь»