Пожаров из космоса больше не видно

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Россия вступает в сезон природных пожаров — режим ЧС уже введен в ряде районов Курганской области и Хакасии, еще в 42 регионах действуют различные «лесные» ограничения и запреты. Эксперт «WWF России» указывает, что пожаров «больше среднего», но установить реальный масштаб возгораний невозможно. По его словам, региональные власти занижают объем выгоревших площадей, а данные космического мониторинга больше недоступны для граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», вчера в России действовало 83 лесных пожара на площади 22 589 га. Отметим, что речь идет только о тех возгораниях, которые пытаются потушить. Но это лишь часть российских природных пожаров — кроме них, возгорания фиксируются, например, в так называемых зонах контроля. Регионам разрешается не тушить огонь на этих территориях, если затраты на борьбу с пожаром превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Данные по таким пожарам в ежедневных сводках не учитываются.

Константин Кобяков из «WWF России» указывает, что сейчас в России пожаров «больше среднего», но меньше, чем в годы—рекордсмены по площадям возгораний. «И у нас опять значительные искажения данных о пожарах,— сетует он.—"Авиалесоохрана" ежедневно публикует информацию от региональных диспетчерских служб. А вот региональные власти как раз и занижают площади, которые у них выгорели. Они очень сильно отличаются от данных космического мониторинга. Но к Информсистеме государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров доступа у обычных граждан нет уже восемь месяцев».

Отметим, в Информсистеме государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз) используются данные со спутников. Посмотреть информацию о площадях, по которым прошелся огонь от природных пожаров, раньше мог любой желающий — в систему можно было войти через учетную запись «Госуслуг». Довольно часто по ИСДМ проверяли достоверность данных, которые предоставляют региональные диспетчерские службы. Однако уже восемь месяцев такой вариант доступа в систему закрыт. В пресс-службе Рослесхоза заявляли “Ъ”, что на сайте идут технические работы.

Больше всего, по данным «Авиалесоохраны», горит Курганская область — там огнем охвачено 13 885 га леса. В тушении задействовано более 1 тыс. человек и 200 единиц техники, в том числе авиация МЧС России. На прошлой неделе дело дошло до эвакуации более 1,2 тыс. человек из нескольких населенных пунктов. А 1 мая смог и запах гари от бушующих в Курганской области пожаров накрыли Екатеринбург.

Еще 15 апреля в регионе был установлен особый противопожарный режим. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, за его нарушение к административной ответственности привлекли 425 человек. Установлены 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров, возбуждено 8 уголовных дел.

В понедельник «критическая» пожарная обстановка в Хакасии стала поводом для экстренного совещания республиканской комиссии по ЧС. По состоянию на 2 мая в республике действовало 44 пожара, из которых 25 — последствия палов травы. Как рассказали в правительстве, ландшафтные пожары перекидываются на дачные массивы, а палы травы перешли на два кладбища в Аскизском районе. Огонь едва не уничтожил детский оздоровительный лагерь. Заместитель главы республики Юрий Курлаев подчеркнул, что необходимо «увеличить количество маршрутов патрулирования лесного фонда, не допускать посещения лесов населением».

По данным «Авиалесоохраны», к 3 мая в Иркутской области действовало 15 лесных пожаров на площади 816 га. В пресс-службе правительства региона сообщили, что в предыдущие сутки на территории Приангарья было потушено 11 вновь зарегистрированных возгораний на площади 369 га и еще 6 ранее обнаруженных пожаров на площади 475 га. В ряде лесничеств Иркутской области установлены высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. В Забайкальском крае, по информации «Авиалесоохраны», 3 мая действовало семь пожаров на площади 363 га.

Как рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края, по информации регионального лесопожарного центра утром 3 мая в крае действовало четыре пожара на площади 655 га. По данным красноярских властей, в Минусинском районе (южная часть Красноярского края) продолжаются работы по ликвидации ландшафтного пожара, который угрожал сразу нескольким населенным пунктам. Возгорание, по предварительным данным, началось из-за пала сухой травы. Сильными порывами ветра огонь перебросило на лес, после чего пожар перешел из низового в верховой. Огонь распространился на площади 250 га. Все в округе заволокло дымом, сотрудникам полиции даже пришлось на время перекрыть движение по федеральной трассе. В самом Минусинском районе ввели режим ЧС.

Поскольку существовала реальная угроза поселку Тагарский, селам Лугавское и Знаменка, их жителей предупредили о возможной эвакуации, для которой было подготовлено два десятка автобусов. На тушение пожара были брошены более 230 спасателей, 61 единица спецтехники, включая вертолеты Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Вечером 2 мая распространение огня удалось остановить. В правительстве края предполагали, что 3 мая пожар будет окончательно ликвидирован. Режим ЧС в Минусинском районе во вторник уже был отменен.

Сотрудники красноярского лесопожарного центра ликвидировали за сутки 28 пожаров на площади 1,1 тыс. га, которые действовали в 20 районах края. А краевое ГУ МЧС сообщило, что правоохранители установили двух предполагаемых поджигателей, по вине которых произошло два крупных пожара. Так, жительница деревни Дмитриевка сжигала прошлогоднюю траву на своем земельном участке. В результате огонь перешел на территорию лесного фонда, возник масштабный лесной пожар на площади 23 га. Виновником другого ЧП оказался житель села Агинское. Как объяснил мужчина, он собирал в лесу валежник, от брошенного им окурка загорелась сухая трава. Своими силами мужчина потушить возгорание не смог. Площадь пожара составила 15 га.

Кроме того, восемь лесных пожаров бушует в Амурской области на площади почти 5 тыс. га, почти 300 га горит в Хабаровском крае. В региональном ГУ МЧС отмечают, что «за два дня мая пожарные края ликвидировали более 100 возгораний сухой растительности».

В Бурятии действует три лесных пожара на площади 13 га, включая территорию Тункинского национального парка. К их тушению привлечены парашютисты-десантники ФБУ «Авиалесоохрана» в количестве 85 человек.

Анна Васильева; Константин Воронов, Новосибирск; Влад Никифоров, Иркутск; Михаил Бычков, Челябинск; Алексей Чернышев, Владивосток