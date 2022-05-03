Тут играем — там не играем

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Федерации хоккея Финляндии и Швеции постановили применять санкции к игрокам, которые решат продолжить выступление в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Им запретят играть за сборные этих двух стран. КХЛ уже успела столкнуться с оттоком легионеров на фоне специальной военной операции России на Украине, но в составах ее ведущих клубов, боровшихся за доставшийся в субботу ЦСКА Кубок Гагарина, в решающих стадиях play-off все-таки сыграли несколько иностранцев, в том числе из Финляндии и Швеции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник ЦСКА Клас Дальбек (№6) после победы в Кубке Гагарина поспешил перейти в швейцарский «Давос»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Защитник ЦСКА Клас Дальбек (№6) после победы в Кубке Гагарина поспешил перейти в швейцарский «Давос»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хоккейные федерации Финляндии и Швеции практически синхронно объявили о том, что будут применять санкции к хоккеистам, которые в следующем сезоне решат играть за клубы Континентальной хоккейной лиги. Они будут выражаться в запрете для таких игроков на выступление за национальную команду страны. ESPN, комментируя санкции, привел заявление генерального секретаря шведской федерации Юхана Старка. Он сказал, что в его структуре заметили, что «Россия использует КХЛ как инструмент пропаганды», а «во время play-off ситуация обострилась».

Если запрет играть за национальную команду окажется для финских и шведских хоккеистов серьезным стимулом для разрыва контрактов с клубами КХЛ или отказа от их заключения, это может вылиться в достаточно серьезные кадровые потери для лиги. В нынешнем сезоне в составах ее 22 клубов сыграли 42 финских и 39 шведских хоккеистов.

Часть из них, правда, представляла хельсинкский «Йокерит», вышедший из КХЛ сразу после начала специальной военной операции, но и в командах, базирующихся на российской территории, таких игроков было достаточно много. А об их качестве говорят хотя бы заявки сборных Финляндии и Швеции на Олимпиаде в Пекине (ее, как известно, проигнорировала НХЛ). Финны, которые завоевали золото, обыграв в финале россиян, использовали 13 хоккеистов из клубов КХЛ, не считая тех, кто числился в «Йокерите»; шведы, проигравшие российской команде в полуфинале в серии буллитов,— восемь.

Отечественная лига столкнулась с заметным оттоком легионеров вскоре после начала спецоперации на Украине. Из-за него, например, всех своих иностранцев, включая финнов Сакари Маннинена, Тему Хартикайнена, Маркуса Гранлунда и Юху Метсолу, потерял высоко котировавшийся «Салават Юлаев». «Авангард», прошлогодний обладатель Кубка Гагарина, был вынужден расстаться с сильнейшими защитниками — соотечественниками сбежавших уфимцев Вилле Поккой и Оливером Каски. Но в решающих стадиях play-off все равно сыграло не так уж мало легионеров, в том числе из Финляндии и Швеции.

Ведущие роли в СКА, который не справился в полуфинале с ЦСКА, например, принадлежали шведам Ларсу Юханссону с Оскаром Фантенбергом и финнам Микко Лехтонену с Лео Комаровым. В «Тракторе», выбитом в полуфинале «Металлургом», играл шведский защитник Лоренс Пилут.

В составах финалистов было четыре шведа. У ЦСКА, взявшего Кубок Гагарина в семиматчевой серии,— это защитник Клас Дальбек и вратарь Адам Рейдеборн (он, правда, в play-off имел статус запасного, проиграв конкуренцию Ивану Федотову), у «Металлурга» — форвард Линус Виделль и игрок обороны Линус Хультстрём.

Алексей Доспехов