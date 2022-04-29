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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» продлила срок регистрации кандидатов на праймериз до 13 мая

Контекст

Президиум генсовета «Единой России» проголосовал 28 апреля за продление до 13 мая сроков регистрации кандидатов, желающих участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании. Ранее предполагалось, что последней датой регистрации станет 28 апреля. Сами праймериз, по итогам которых определятся выдвиженцы партии на сентябрьских региональных и муниципальных выборах, запланированы на 23–29 мая.

«У нас конкурс уже 5,4 человека на место. Мы видим интерес к кампании, желание кандидатов регистрироваться. Но ряд проектов, которыми мы занимаемся, требует большого отвлечения. Это прежде всего наша волонтерская деятельность, деятельность по подготовке к празднованию 9 Мая. Почему и возник вопрос с продлением сроков до 13 мая»,— пояснил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Секретарь генсовета Андрей Турчак, в свою очередь, сообщил, что в этом году праймериз «Единой России» пройдут исключительно в электронной форме. Напомним, что в 2021 году единороссы выбрали смешанную форму: регионы могли дополнить онлайн-формат голосования привычным «бумажным» волеизъявлением. Господин Турчак отметил, что в ряде регионов его просили сохранить такой подход и в этом году, но президиум генсовета решил иначе. «Праймериз будут проводиться по первой модели (голосовать имеют право все желающие.— “Ъ”), и мы на 100% проводим голосование в электронном виде. Пересмотра этого подхода не будет. Просьба все свои звонки, обращения в мой адрес по этой теме прекратить»,— заявил единоросс.

Андрей Винокуров

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