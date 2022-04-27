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Коммерсантъ FM
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Как пройти к общественному компьютеру

Эксперты ВШЭ констатируют неизбежность шеринга вычислительных ресурсов

Эксперты ВШЭ в докладе к Ясинской (Апрельской) научной конференции университета отметили высокую и растущую зависимость РФ от импорта информационно-компьютерных технологий (ИКТ) и предполагают, что разрыв технологических цепочек и запрет на импорт из-за санкций затормозят цифровую трансформацию. Сглаживать последствия шока эксперты предлагают за счет внутренних ресурсов, в том числе «шеринга» востребованного оборудования госорганизаций и госкомпаний. Переток квалифицированных специалистов из пограничных с IT отраслей—потребителей цифровых технологий в ВШЭ предлагают тормозить, расширяя на них меры господдержки IT. Впрочем, вопрос ресурсов для этой поддержки в докладе не обсуждается, а полный «цифровой суверенитет» невозможен ни в РФ, ни в любой отдельной стране мира, констатируют аналитики.

Доклад «Цифровая трансформация: ожидания и реальность» к Апрельской конференции ВШЭ готовила группа авторов под руководством замглавы Института статистических исследований и экономики знаний университета Павла Рудника. Авторы работы указывают, что санкции против РФ из-за военной операции на Украине ставят под угрозу реализацию планов по цифровой трансформации. По мнению экспертов, господдержка позволит смягчить санкционные шоки в секторе ИКТ, но возможности полного импортозамещения цифровых продуктов и сервисов эксперты не видят. «Сегодня ни одна страна в мире не обладает полным “цифровым суверенитетом”, не может обеспечить себя всем спектром цифровых технологий. Уход с рынка ключевых зарубежных компаний-разработчиков затормозит цифровую трансформацию отраслей»,— констатируют они.

Зависимость РФ от ИКТ-импорта высока и растет. «Это в основном обусловлено увеличивающимися закупками иностранного компьютерного, периферийного и телеком-оборудования, а также программного обеспечения»,— говорится в докладе. Суммарный импорт ИКТ-товаров, услуг и ПО в 2021 году достиг 2,62 трлн руб., или около 70% от валовой добавленной стоимости сектора — после 64% в 2019-м и 67% в 2020 году. Компьютерные услуги и ПО РФ импортирует в основном из западных стран, которые ввели санкции: зависимость отечественных организаций от них составляет около 68%. В «товарном» импорте ИКТ иная: почти 85% приходится на страны Азии (65% — Китай, 8,4% — Вьетнам, 3,7% — Тайвань), но большинство электроники основывается на технологиях и интеллектуальной собственности западных компаний. Их доминирование в ряде областей (Cisco, IBM, Intel и др.) может затормозить развитие в том числе искусственного интеллекта, сетей связи 5G, суперкомпьютерных и квантовых технологий. Решением этой проблемы в ВШЭ называют максимально эффективное использование уже купленного оборудования (суперкомпьютеры, дата-центры и др.), включая запуск «профильных центров коллективного пользования» и «шеринг» востребованного оборудования госорганизаций и госкомпаний.

Отдельным риском в ВШЭ называют нехватку ИКТ-специалистов в отраслях—потребителях цифровых технологий. По мнению экспертов, чтобы предотвратить их переток из смежных отраслей в IT-компании, необходимо «уравновесить» льготы, предоставляемые последним, «симметричными действиями» в отношении других технологичных отраслей и групп специалистов (инженеров, технологов, исследователей и др.), однако вопрос ресурсов для этого доклад не обсуждает.

Отметим, что в условиях дефицита оборудования не исключено возвращение российской школы программирования к тренду советского времени — при слабом развитии вычислительной техники делать ставку на развитие алгоритмов. «Такого рода специфика всегда отличала нашу школу программирования. В свое время американцы пошли по пути развития вычислительной техники, а мы в условиях сравнительно слабого ее развития делали ставку на развитие алгоритмов, что, с нашей точки зрения, могло позволить компенсировать отставание по “железу”. В текущих условиях такой тренд также возможен»,— отмечает Павел Рудник, настаивая, впрочем, что сначала нужно оптимизировать работу наличных вычислительных мощностей.

Венера Петрова

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