Армейцы выжили на удаленках

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Находившийся на грани поражения в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА смог продлить ее по крайней мере до шестого матча, выиграв у «Металлурга» пятый на чужой площадке. Победу со счетом 3:2 армейцы вырвали в жестокой борьбе — отыгравшись в концовке основного времени, а решающий гол забив в овертайме, по ходу которого не раз были близки к тому, чтобы пропустить.

Положение перед пятым матчем финала требовало от тренера ЦСКА Сергея Федорова неординарных мер и неординарной игры. Меры были приняты: перетасованными оказались составы всех звеньев. Но на игру в ее разгонной фазе это не особенно повлияло. Ни про одно из новых армейских сочетаний нельзя было сказать, что смотреть на него жутко интересно. Никто не проваливается, но нет и прорыва. А без прорыва, без чего-то особенного — это было слишком очевидно — «Металлург», который благодаря московским победам успел обрести такую уверенность, что хватит на три полных play-off, не одолеть.

ЦСКА вроде бы чаще владел шайбой, чаще забирался в чужую зону. Но это был тот случай, когда тому, кто шайбой владеет реже, так, может, даже удобнее. «Металлург» ведь заточен в первую очередь под такой хоккей, который отталкивается от атак соперников, как спринтер-легкоатлет от стартовых колодок. И вот уже прошла чудесная, простая с виду, но потрясающе четкая по исполнению комбинация с выходом из своей зоны, и Семен Кошелев остался чуть ли не с глазу на глаз с армейским голкипером Иваном Федотовым. А потом опасно стрелял по его воротам Анатолий Никонцев.

Нечто похожее на игру особенную у ЦСКА стало получаться лишь под занавес первого периода. Он наконец не просто закрепился в зоне «Металлурга», а прилично поддавил хозяев. И это были минуты, заставлявшие думать, что Федоров не ошибся, перетряхивая тройки. Смена идет за сменой, а армейцы продолжают наседать.

Магнитогорский стадион, впрочем, и на этом отрезке не уставал взрываться аплодисментами. Теперь они были адресованы не кому-то из нападающих, грозящему огорчить ЦСКА, а любимцу местной публики 39-летнему вратарю Василию Кошечкину. Стоял он убедительно, словно высоченный утес, о который разбивается в брызги бурный горный поток. Ничто не брало ветерана — ни броски издали, ни попытки запихнуть шайбу в сетку с пятачка. Опыт вместе с природным хладнокровием все беды отводили в сторону.

Отвели они беду, и когда почти сразу после перерыва, отвечая на неприятный магнитогорский выпад, Андрей Светлаков, один из самых взрывных хоккеистов ЦСКА, совершил фирменное ускорение и поспел, протиснувшись между двух защитников, к, казалось, безнадежно потерянной шайбе и выкатился на Кошечкина. Голкипер снова не дрогнул.

ЦСКА после этого некоторое время играл очень недурно — не просто зло, а еще и толково. Его подвел, сбил с ритма заработавший удаление Павел Карнаухов. Это были две минуты ада, две минуты бесконечного кружения магнитогорских хищников возле армейского пятачка.

А хищники, ощутив, что добыча устала и дрожит, преследовали ее, и после того как ЦСКА кое-как отбился. И трудно было предположить, что на этой волне родится не магнитогорский, а армейский гол. А родился именно он — из классного маневра Константина Окулова, сместившегося от правого бортика в центр и метнувшего шайбу в дальний угол.

Каким бы большим ни был Кошечкин, как бы грамотно он ни выбирал позицию, все участки ворот закрыть невозможно. Так ЦСКА в конце концов пробил не пропускавший в двух предыдущих встречах «Металлург».

А на излете второй двадцатиминутки опять вперед лезли хозяева и опять удерживал на плаву свою команду Иван Федотов. Главный подвиг он совершил, когда после поперечного паса целил в пустой угол Линус Виделль. Ну, то есть, вернее, он был пустым в тот момент, когда Виделль поудобнее укладывал шайбу на крюк. А через мгновение там уже был щиток Федотова.

Но период заключительный был еще увлекательнее. ЦСКА начинал его, играя в меньшинстве, и опять из-за фальши Павла Карнаухова. «Металлург» расчерчивал на льду правильные, по науке комбинации, пытаясь забить «правильный» гол. Но с ним никак не срасталось. Зато срослось с голом неправильным. Максим Карпов простреливал вдоль «ленточки», а Светлаков, распластавшись на льду, чтобы прервать этот прострел, внес шайбу в собственные ворота. И только что такая благоприятная для ЦСКА ситуация трансформировалась в тревожную. А вскоре — и совсем в скверную.

Егор Коробкин в этом эпизоде, который магнитогорским болельщикам мог, если бы не то, что произошло после него, запомниться на всю жизнь, совершил настоящий хоккейный подвиг. Подвиг из тех, которые рядового хоккеиста возводят в статус супергероя. Джон Гилмор спокойно выводил шайбу из зоны, искал взглядом подходящего партнера для продолжения атаки. Но сзади в него клещом вцепился Коробкин. Шансов на отбор у него было минимум, но форвард за них цеплялся изо всех сил — и отбор все-таки состоялся. А потом Коробкин, тем, что отвоевал, ни с кем не поделившись, бросил и очутился в объятиях партнеров. «Металлург» повел.

Однако свой нежданный герой нашелся и у ЦСКА. Данил Юртайкин, скорее резервист, чем игрок основы, угодил в нее из-за кадровых чисток на фоне армейских поражений. Но доверие он оправдал сполна, когда накинулся у борта на матерого защитника «Металлурга» Егора Яковлева, отнял у него шайбу и отдал ее расстрелявшему Кошечкина Максиму Соркину.

Дальше был эталонный по драматизму овертайм — даже странно, что до такого аттракциона дело в финале до сих пор не доходило. В нем моменты были у тех и у других. А ЦСКА многое сделал для того, чтобы угробить свои перспективы, заработав очередной глупый штраф — за лишнего хоккеиста на площадке. Но своим упрямством, своей стойкостью он многое сделал и для того, чтобы выжить в грозившем превратиться для него в последний матче серии.

И выжил, потому что овертайм оборвался именно армейским наскоком, в котором сольные партии исполнили два защитника. Никита Нестеров выложил шайбу Крису Дальбеку, а тот, прицелясь, не оставил вариантов выкрутиться Кошечкину, принеся ЦСКА победу из категории таких, что, бывает, переворачивают ход противостояний с ног на голову.

Следующая, шестая, встреча финала состоится в четверг в Москве. И в ней ЦСКА, как и в пятой встрече, чтобы продлить серию, нужно выигрывать.

Алексей Доспехов