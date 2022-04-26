Армейцы выжили на удаленках

Находившийся на грани поражения в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА смог продлить ее по крайней мере до шестого матча, выиграв у «Металлурга» пятый на чужой площадке. Победу со счетом 3:2 армейцы вырвали в жестокой борьбе — отыгравшись в концовке основного времени, а решающий гол забив в овертайме, по ходу которого не раз были близки к тому, чтобы пропустить.
Положение перед пятым матчем финала требовало от тренера ЦСКА Сергея Федорова неординарных мер и неординарной игры. Меры были приняты: перетасованными оказались составы всех звеньев. Но на игру в ее разгонной фазе это не особенно повлияло. Ни про одно из новых армейских сочетаний нельзя было сказать, что смотреть на него жутко интересно. Никто не проваливается, но нет и прорыва. А без прорыва, без чего-то особенного — это было слишком очевидно — «Металлург», который благодаря московским победам успел обрести такую уверенность, что хватит на три полных play-off, не одолеть.
ЦСКА вроде бы чаще владел шайбой, чаще забирался в чужую зону. Но это был тот случай, когда тому, кто шайбой владеет реже, так, может, даже удобнее. «Металлург» ведь заточен в первую очередь под такой хоккей, который отталкивается от атак соперников, как спринтер-легкоатлет от стартовых колодок. И вот уже прошла чудесная, простая с виду, но потрясающе четкая по исполнению комбинация с выходом из своей зоны, и Семен Кошелев остался чуть ли не с глазу на глаз с армейским голкипером Иваном Федотовым. А потом опасно стрелял по его воротам Анатолий Никонцев.
Нечто похожее на игру особенную у ЦСКА стало получаться лишь под занавес первого периода. Он наконец не просто закрепился в зоне «Металлурга», а прилично поддавил хозяев. И это были минуты, заставлявшие думать, что Федоров не ошибся, перетряхивая тройки. Смена идет за сменой, а армейцы продолжают наседать.
Магнитогорский стадион, впрочем, и на этом отрезке не уставал взрываться аплодисментами. Теперь они были адресованы не кому-то из нападающих, грозящему огорчить ЦСКА, а любимцу местной публики 39-летнему вратарю Василию Кошечкину. Стоял он убедительно, словно высоченный утес, о который разбивается в брызги бурный горный поток. Ничто не брало ветерана — ни броски издали, ни попытки запихнуть шайбу в сетку с пятачка. Опыт вместе с природным хладнокровием все беды отводили в сторону.
Отвели они беду, и когда почти сразу после перерыва, отвечая на неприятный магнитогорский выпад, Андрей Светлаков, один из самых взрывных хоккеистов ЦСКА, совершил фирменное ускорение и поспел, протиснувшись между двух защитников, к, казалось, безнадежно потерянной шайбе и выкатился на Кошечкина. Голкипер снова не дрогнул.
ЦСКА после этого некоторое время играл очень недурно — не просто зло, а еще и толково. Его подвел, сбил с ритма заработавший удаление Павел Карнаухов. Это были две минуты ада, две минуты бесконечного кружения магнитогорских хищников возле армейского пятачка.
А хищники, ощутив, что добыча устала и дрожит, преследовали ее, и после того как ЦСКА кое-как отбился. И трудно было предположить, что на этой волне родится не магнитогорский, а армейский гол. А родился именно он — из классного маневра Константина Окулова, сместившегося от правого бортика в центр и метнувшего шайбу в дальний угол.
Каким бы большим ни был Кошечкин, как бы грамотно он ни выбирал позицию, все участки ворот закрыть невозможно. Так ЦСКА в конце концов пробил не пропускавший в двух предыдущих встречах «Металлург».
А на излете второй двадцатиминутки опять вперед лезли хозяева и опять удерживал на плаву свою команду Иван Федотов. Главный подвиг он совершил, когда после поперечного паса целил в пустой угол Линус Виделль. Ну, то есть, вернее, он был пустым в тот момент, когда Виделль поудобнее укладывал шайбу на крюк. А через мгновение там уже был щиток Федотова.
Но период заключительный был еще увлекательнее. ЦСКА начинал его, играя в меньшинстве, и опять из-за фальши Павла Карнаухова. «Металлург» расчерчивал на льду правильные, по науке комбинации, пытаясь забить «правильный» гол. Но с ним никак не срасталось. Зато срослось с голом неправильным. Максим Карпов простреливал вдоль «ленточки», а Светлаков, распластавшись на льду, чтобы прервать этот прострел, внес шайбу в собственные ворота. И только что такая благоприятная для ЦСКА ситуация трансформировалась в тревожную. А вскоре — и совсем в скверную.
Егор Коробкин в этом эпизоде, который магнитогорским болельщикам мог, если бы не то, что произошло после него, запомниться на всю жизнь, совершил настоящий хоккейный подвиг. Подвиг из тех, которые рядового хоккеиста возводят в статус супергероя. Джон Гилмор спокойно выводил шайбу из зоны, искал взглядом подходящего партнера для продолжения атаки. Но сзади в него клещом вцепился Коробкин. Шансов на отбор у него было минимум, но форвард за них цеплялся изо всех сил — и отбор все-таки состоялся. А потом Коробкин, тем, что отвоевал, ни с кем не поделившись, бросил и очутился в объятиях партнеров. «Металлург» повел.
Однако свой нежданный герой нашелся и у ЦСКА. Данил Юртайкин, скорее резервист, чем игрок основы, угодил в нее из-за кадровых чисток на фоне армейских поражений. Но доверие он оправдал сполна, когда накинулся у борта на матерого защитника «Металлурга» Егора Яковлева, отнял у него шайбу и отдал ее расстрелявшему Кошечкина Максиму Соркину.
Дальше был эталонный по драматизму овертайм — даже странно, что до такого аттракциона дело в финале до сих пор не доходило. В нем моменты были у тех и у других. А ЦСКА многое сделал для того, чтобы угробить свои перспективы, заработав очередной глупый штраф — за лишнего хоккеиста на площадке. Но своим упрямством, своей стойкостью он многое сделал и для того, чтобы выжить в грозившем превратиться для него в последний матче серии.
И выжил, потому что овертайм оборвался именно армейским наскоком, в котором сольные партии исполнили два защитника. Никита Нестеров выложил шайбу Крису Дальбеку, а тот, прицелясь, не оставил вариантов выкрутиться Кошечкину, принеся ЦСКА победу из категории таких, что, бывает, переворачивают ход противостояний с ног на голову.
Следующая, шестая, встреча финала состоится в четверг в Москве. И в ней ЦСКА, как и в пятой встрече, чтобы продлить серию, нужно выигрывать.
Россию лишили права проведения чемпионата мира 2023 года
Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба IIHF. Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о новом месте проведения турнира будет принято на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая. «Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением об отмене молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет IIHF выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц»,— говорится в заявлении.
Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение отозвать у Федерации хоккея России право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок. ТАСС