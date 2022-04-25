В Петербурге создали чат-бот для жалоб на фейки

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Петербургское отделение партии «Единая Россия» (ЕР) создало в Telegram чат-бот для сбора информации, которую пользователи считают недостоверной. Секретарь петербургской организации ЕР Сергей Боярский сообщил, что в бот уже поступило более 5 тыс. обращений, среди которых хватает мата, мемов, анекдотов и спама, но есть «и несколько ссылок на сведения, которые по всем признакам можно считать недостоверными». Все поступающие обращения проверяются волонтерами, и те, что, с их точки зрения, действительно недостоверны, передаются в Роскомнадзор. «Наши люди становятся намного более подкованными в потреблении информации, а в текущих условиях, когда самые разные сообщения льются со всех сторон, этот навык практически необходим»,— цитирует пресс-служба ЕР Сергея Боярского.

«Вопрос об информационной гигиене стоит давно»,— говорит член регионального политсовета ЕР, депутат заксобрания Денис Четырбок. По его мнению, «партия ни в коей мере не поощряет доносительство». «Сплошь и рядом в виртуальном пространстве люди позволяют себе то, что никогда не позволят в реальной жизни. К тому же речь не идет о том, что человек после жалобы будет автоматически обвинен. Будет проведена проверка»,— отмечает он.

Чат-бот ЕР при обращении просит представиться и указать электронную почту, затем описать проблему и прислать скриншот. Корреспондент “Ъ” направил на проверку ссылку на собственный материал, но пока реакции не получил.

Отметим, ранее партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложила гражданам бороться с «вредительством» в государственных органах, сообщая в СРЗП о соответствующих фактах. Поступившие обращения переводятся в форму депутатских запросов в СКР, поясняют в партии.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург