Мы все христосоваться рады

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В ночь с 23 на 24 апреля в храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение, в котором принимали участие патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников поговорил в храме с другими прихожанами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Людей в храме в эту пасхальную ночь было, говорили между собой прихожане, меньше, чем в прошлый раз. А все-таки, мне показалось, много. Да, все по приглашениям, и каждое из них можно и нужно было считать особым, и работал только один вход, пройти можно было только со стороны набережной Москвы-реки. И проверяли истово, не формально, и слава Богу. И аминь.

Я был в храме, когда еще мало кто пришел, только первые ряды были заняты прихожанами, и я удивился, когда увидел тут рэпера Рому Жигана. Его уже подсняли как простого смертного корреспонденты федеральных телеканалов, сперва не узнав, а разве так можно — как простого смертного? Он был очень не прост, этот все-таки смертный.

Рома Жиган рассказал мне, что он тут не случайно. Крестили его, конечно, под Луганском, когда ему было четыре годика.

— Не помните, поди, ничего? — спросил я на всякий случай.

Но тут, с одной стороны, понятно, что не помнил, а с другой — непонятно: такого уровня событие такой человек, как Рома Жиган, не мог не запомнить:

— Очень и очень флешбэками,— признался он.— И вот хочу поехать.

— Вспомнить все? — уточнял я.

— Дать концерты,— пояснял он.— А то ребята там слушают наши песни, даже сейчас эсэмэски присылают...

У ребят был его телефон, отметил я. То есть это были тоже все-таки не простые ребята.

— Хотелось бы,— помедлив, произнес Рома Жиган,— конечно, чтобы люди на окраине Руси кричали «Слава Украине!», но всегда добавляли бы «в составе России!» Записали?

Такое не забывается.

— А вот вы коллегу своего Оксимирона ставили на колени, извиняться за что-то заставляли,— вспомнил я,— это разве по-христиански было?

— Вообще не по канонам,— качнул головой Рома Жиган.— Абсолютно. Но надо было.

— Да ведь не пошло впрок-то, кажется,— качнул головой и я.

— Всему свое время,— вздохнул он.— Пойдет.

Я не понял в точности, но вроде это была не угроза.

Рядом записывал стендап корреспондент телекомпании Russia Today. Причем он явно вышел за пределы своей компетенции, то есть перешагнул через бархатный канатик для немногочисленной прессы, и громко повторял дубли, а своды ХХС раскачивали и повторяли, в свою очередь, их всем в храме, и кому-то казалось, думаю, что служба уже в разгаре.

Это был по всем признакам корреспондент арабской редакции. То есть прежде всего он говорил по-арабски.

И я увидел, как тревожится этим Рома Жиган. Он, конечно, сдерживал себя, но ведь это до поры до времени. Корреспонденту, хоть он и не подозревал, стоило уже остановиться, тем более что, по-моему, пара хороших дублей с видом на алтарь уже была.

— Откуда сам-то? — хмуро спросил Рома чернобородого корреспондента, когда тот еще не закончил.

— Из Сирии,— ответил тот на чистом русском языке, и Рома Жиган с облегчением расцвел, а корреспондент закончил.

Постепенно начала заполняться солея слева от алтаря, где собирались патриаршьи гости. И первым пришел Василий Анисимов, президент Федерации дзюдо России. Потом уж тут были и Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России, и. о. главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий (озабоченный, словно с каких-то переговоров) и Олег Газманов с ровной седой челкой и такой же седой, или по крайней мере белесой, бородой, какой еще не было на митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией, но вот ведь что выросло, то выросло.

Из опознанных фигур российской политической и общественной жизни, пожалуй что, все. Из неопознанных, но с характерными небольшими значками на лацканах пиджаков — еще несколько человек.

Не было членов правительства (как и его председателя), не было Дмитрия Медведева с супругой (и даже без супруги не было).

Рассеяны по залу оказались несколько депутатов Госдумы и Совета федерации, но так, что, как бы ни хотели, не бросались с глаза.

Нет, все-таки не зря в этот раз выдали 1 тыс. приглашений, а не 5 тыс., как обычно (но все-таки и не 500, как в прошлый раз). Был от этого толк.

Очень нервничали фотокорреспонденты, которым перекрывали перспективу на вход, через который Владимир Путин вот-вот должен был появиться, телеоператор и продюсер с другим уровнем допуска. Впрочем, те клялись уйти, как только появится президент. Зачем тогда, без конца задавал я себе вопрос, приходили и стояли?

Мимо несколько раз прошли монашки в черных одеяниях со складными лесенками в руках — сказывался опыт, служба предстояла не такая уж короткая.

Две такие же лесенки принесли еще двум гостям, представителю Ватикана Джованни Д’Аньелло и архиепископу Паоло Пецци. Но только лишь они присели на них, как плохо стало пожилой женщине рядом, и она повалилась на пол, и понять можно было, ибо уже часа полтора она и остальные там стояли.

— Бесы выходят,— удовлетворенно произнесла пожилая прихожанка рядом со мной.

Приговор, по моему мнению, был неоправданно безжалостным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пасхальный свет не обошел храм Христа Спасителя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пасхальный свет не обошел храм Христа Спасителя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Старушку посадили на одну из лесенок, которые ей сразу уступили коллеги-католики, а потом подоспели и врачи. Мне позже рассказали, что все обошлось и она даже хотела вернуться, да уж не стоило.

Пришел и взошел на пустую солею напротив патриарших гостей мэр Москвы Сергей Собянин, оставалось прийти лишь Владимиру Путину, но не было. А, вот и пришел тоже.

Между тем настало уж 23:40, а служба все никак не начиналась, и я уж нервничал, начнется ли, и успеет ли с Благодатным огнем с самолета из Иерусалима (точнее, из Тель-Авива) Владимир Якунин, возглавляющий Фонд Андрея Первозванного, спешащий, как всегда, из Внуково и не всегда успевающий (по крайней мере к крестному ходу).

Но тут успел; вышедший к нему патриарх Кирилл протянул руку, как будто желая принять от него благодатный огонь, но кто-то со стороны вложил в руку патриарху большую свечу — так было по канону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх возжег трикирий. Горел он неохотно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх возжег трикирий. Горел он неохотно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Патриарх возжег вечерний свет лампады, потом трикирий (трехсвечник), символизирующий Святую Троицу (отчего-то две свечи из трех все время гасли, и оставалось лишь гадать, кто из Святой Троицы сейчас все еще с нами, грешными, несмотря ни на что)... Крестный ход удалился на обход храма, куда должен был вернуться ровно в полночь, но немного запоздал, думаю по причине огромности храма.

Я тоже вышел из храма. Улицы вокруг были полны оживленных людей.

И даже показалось, что все и правда необыкновенно хорошо.