Проектировщикам предложили читать побыстрее

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Пресненский суд Москвы принял решение об ограничении до 20 мая сроков ознакомления с материалами уголовного дела бывших заместителя гендиректора ПАО «Ил» по проектированию — начальника ОКБ предприятия Андрея Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана. При этом следствие настаивало на дате 10 мая, утверждая, что обвиняемые и их защита умышленно затягивают чтение материалов расследования. Оба топ-менеджера, а также экс-сотрудник финансовой службы МАИ Игорь Титов обвиняются в хищении 18 млн руб. из средств ПАО путем фиктивного трудоустройства в госкорпорацию сотрудников института для работ по созданию элементов крыла топливозаправщика на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Новожилов

Фото: ilyushin.org Андрей Новожилов

Фото: ilyushin.org

Представитель второго управления по расследованию особо важных дел (преступлений против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СКР по Москве обратился в Пресненский райсуд с ходатайством об ограничении бывших заместителя гендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова, директора Центра проектно-конструкторских технологий МАИ Вячеслава Хвана и их защиты в сроках ознакомления с материалами 66-томного уголовного дела. Следователь считал, что процедуру необходимо завершить до 10 мая. При этом он сообщил суду, что фигуранты дела, их адвокаты и потерпевшая сторона в лице ПАО «Ил» в декабре прошлого года были извещены о том, что все следственные действия по уголовному делу завершены, а собранных доказательств достаточно для составления обвинительного заключения. Все стороны тогда подписали протокол об окончании следственных действий и с того момента могли начать знакомиться с материалами дела. При этом, заявил следователь, обвиняемый Новожилов начал знакомиться с делом только в последний день февраля этого года, а его защита, состав которой менялся,— чуть ли не в середине апреля. Обвиняемый Хван и его адвокат, по утверждению представителя ГСУ, приступили к чтению материалов расследования в конце первой декады марта. Неоднократные напоминания о необходимости активнее знакомиться с делом, посетовал следователь, результатов не принесли. Исходя из этого, следствие пришло к выводу об умышленном затягивании процесса ознакомления с материалами уголовного дела. Это, в свою очередь, отметил представитель СКР, препятствует осуществлению уголовного судопроизводства в разумный срок. Отдельно следователь подчеркнул, что обвиняемые могут и дальше менять состав своих адвокатов в ходе знакомства с делом, что позволит им и в дальнейшем затягивать этот процесс.

Адвокат господина Новожилова Марина Ярощук сообщила “Ъ”, что «защита активно выступила против, попросив суд отказать следствию в удовлетворении ходатайства». В результате «с учетом объема материалов уголовного дела» суд позволил обвиняемым и защите знакомиться с материалами до 20 мая этого года. Отметим, что в отношении третьего фигуранта, бывшего сотрудника финансовой службы МАИ Игоря Титова, следствие аналогичное ходатайство не подавало.

Напомним, что дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении господ Новожилова, Хвана и Титова было возбуждено в августе 2018 года по материалам проверок Генпрокуратуры и управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России.

В октябре 2012 года Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключили госконтракт, целью которого было создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, а на его базе — самолета-заправщика на общую сумму 9,241 млрд руб. Все работы по транспортнику должны были закончиться 31 декабря 2016 года. В качестве соисполнителя для разработки конструкторской документации, проведения испытаний и доработок самолета ОАК привлекла ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», а «Ил», в свою очередь,— МАИ, где разрабатывали элементы крыла для этого самолета. Однако, как следует из материалов уголовного дела, фигуранты дела фиктивно трудоустроили ряд сотрудников института в госкорпорацию якобы для выполнения работ и регулярно с июля 2014 года по октябрь 2018 года выплачивали им «значительно завышенную зарплату» из фонда стимулирования труда. На работе в корпорации сотрудников института никто не видел, а зарплату за фиктивное участие в проекте они ежемесячно получали у КПП ПАО на Ленинградском проспекте. Кроме того, часть выделенных денежных средств, по версии следствия, была обналичена и похищена, а работы по топливозаправщику были выполнены силами самого «Ила». Ущерб, причиненный «Илу» фиктивным трудоустройством, считает следствие, составил 18 млн руб.

Защита обвиняемых сообщила, что они свою вину не признают. По словам адвоката господина Хвана Александра Максимова, «никакого хищения не было вообще, о чем свидетельствуют и результаты проведенных нами экспертиз».

Юрий Сенаторов