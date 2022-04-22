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Перемещенные песни

Вышел новый альбом Alai Oli

Группа Alai Oli выпустила новый альбом «Последний из ушедших», который 7 мая будет представлен на концерте в столичном клубе «Урбан». Борис Барабанов рассказывает о том, как девушка с растаманскими дредами и питерский инди-рэпер увлеклись историей исчезнувшего народа и записали альбом о людях, разбросанных по миру.

Книга о старинных судьбах исчезнувшего народа неожиданно помогла Ольге Маркес создать актуальный альбом

Книга о старинных судьбах исчезнувшего народа неожиданно помогла Ольге Маркес создать актуальный альбом

Фото: Анна Салынская / ТАСС

Книга о старинных судьбах исчезнувшего народа неожиданно помогла Ольге Маркес создать актуальный альбом

Фото: Анна Салынская / ТАСС

Новый альбом группы Alai Oli «Последний из ушедших» был вдохновлен историей убыхов — кавказского народа, вместе с черкесами и абхазами отправившегося в вынужденное изгнание в Османскую империю на исходе Кавказской войны 1817–1864 годов. Вряд ли можно с ходу вспомнить пример, когда такая сложная и болезненная тема ложится в основу фактически поп-альбома. И при этом берет тему артист, этнически ни убыхам, ни черкесам, ни туркам не близкий.

Группа Alai Oli была основана в 2004 году в Екатеринбурге. Все эти годы коллектив существовал в реальности, параллельной как поп-мейнстриму, так и русскоязычному року. Большая часть музыкального материала основана на ритмах регги и ска, которые, как принято считать, в наших краях приживаются редко и бытуют исключительно в своей стилистической нише. В сущности, можно сказать, что Alai Oli — голос носителей русского языка, всерьез изучающих йогу, исповедующих вегетарианство и привыкших проводить много времени в Гоа и прочих теплых регионах, наполненных особым смыслом. Группа не стадионная, но среди всех адептов слабой доли ее аудитория — самая многочисленная. Не в последнюю очередь на популярности Alai Oli сказывается харизма лидера группы Ольги Маркес: она не только певица, но и основатель популярной школы здорового образа жизни и онлайн-фитнеса.

В 2021 году Ольга Маркес начала строить дом в Сочи над рекой Хостой. С подачи подписчиков соцсетей певица стала изучать историю этого края и заинтересовалась судьбой убыхов — многие топонимы здесь пришли из убыхского языка. Наконец в руки Маркес попала книга абхазского писателя и политика Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Прототип героя книги — последний носитель убыхского языка Тевфик Эсенч (1904–1992).

«"Последний из ушедших" — не альбом с веселыми, оторванными от реальности песнями,— говорит Ольга Маркес.— Когда я писала тексты, они казались мне отголоском далекого прошлого, но это прошлое оказалось настоящим. Альбом дышит настоящим, и его нужно было выпустить именно сейчас».

В музыке «Последнего из ушедших» прямолинейный регги или ска встречается не часто, с годами Alai Oli вообще стали в гораздо большей степени инди-поп-группой с существенным присутствием речитатива. В новом альбоме за рэп отвечает петербургский музыкант Филипп Хмыров, с которым Ольга Маркес познакомилась в 2021 году. Впрочем, лидер группы тоже прекрасно читает, а ее партнер блестяще справляется с мелодичными припевами. В «Последнем из ушедших» музыканты не стесняются говорить на языке самой массовой поп-музыки, и, скажем, припев песни «Река» напоминает то ли Макsим, то ли «Русский размер». Добавим сюда блестящую работу пианистки Евгении Поповой («Бусы»). И Alai Oli, и Хмыров из того поколения музыкантов, которые не ограничивают себя рамками жанра, боясь быть непонятыми фанатам. Их фанаты все прекрасно понимают.

Роли между двумя соавторами разделились не по стилистическому принципу, а в буквально театральном, актерском смысле. Ольга Маркес играет влюбленную мечтательную девушку, проходящую через сложные отношения в больших городах. Герой Хмырова тоже влюблен, но о своих чувствах говорит другим языком, более жестким, едким, уличным: «Я все никак не могу забыть две вещи: как бьет по воротам Смолов Федя и какая ты <офигенная>« («Фишт»).

«Мы можем протянуть нить сквозь историю, чтобы было меньше повторяющихся ошибок»,— считает Ольга Маркес. Скорбный путь убыхов, в итоге смешавшихся с турками,— история народа, разорванного на части. Но, несмотря на идентичность названия альбома и книги Баграта Шинкуба, в текстах песен нет прямого пересказа истории убыхов. Альбом Alai Oli скорее прощальный портрет мира, в котором можно было жить одновременно в Санкт-Петербурге, Сочи, Москве, Сан-Франциско, Пало-Альто и Ереване. Бруклинский мост, Садовое кольцо, гора Ачишхо — буквально вчера все это могло быть рядом, в одном человеке, в одной судьбе, в одной песне. И песни написаны практически вчера. А сегодня Ольга Маркес комментирует: «В каждом треке альбома — раскиданность по разным местам, по разным городам. Многие люди пишут мне: "Этот альбом про меня". Описывают свои ситуации».

Для того чтобы быть на одной эмоциональной волне с альбомом «Последний из ушедших», необязательно детально разбирать тексты песен. На поверхности –— эмоции, знакомые каждому. По большому счету это все же поп-пластинка о любви, никуда от этого не денешься. Но «подводная часть» этого альбома в отечественной популярной музыке не имеет аналогов.

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