На войне как на арене

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В прокат вышел итало-бельгийский фильм «Отчаянные мстители» (Freaks Out) режиссера Габриэля Майнетти, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале 2021 года. Авторов картины можно упрекнуть в слишком вольном обращении с историей, но уж никак не в отсутствии фантазии, пускай порой и грубоватой, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цирковые артисты-фрики оказываются со всеми своими сверхспособностями втянуты в историю Второй мировой

Фото: Lucky Red Цирковые артисты-фрики оказываются со всеми своими сверхспособностями втянуты в историю Второй мировой

Фото: Lucky Red

Фильм начинается со сценки, предвещающей обаятельно старомодную историю (вроде, например, «Пиноккио», раз уж мы в Италии), в духе современных трендов чуть больше ориентированную на реализм, чем киносказки нашего детства — чудеса и фокусы будут настоящие, но и о плохой гигиене, сексе и насилии авторы тоже не дадут позабыть. На площади маленького итальянского городка (время действия по первым кадрам определить затруднительно, похоже на середину прошлого века) бородатый пожилой мужчина в потертом пальто зазывает почтеннейшую публику на представление бродячего цирка. Маленькая труппа состоит из четырех участников, каждый со своей диковинкой: карлик Марио (Джанкарло Мартини) — человек-магнит, умеющий притягивать металлические предметы; заросший густой шерстью Фульвио (Клаудио Сантамария) — человек-волк и обладатель выдающейся силы, который может согнуть в кольцо ружейный ствол; альбинос Чинчо (Пьетро Кастеллитто) подчиняет своей воле любых насекомых; «электрическая девушка» Матильда (Аврора Джовинаццо) одним прикосновением зажигает лампочки. Пятый в этой компании — зазывала, конферансье, музыкант и фокусник Израиль (Джорджо Тирабасси). Для остальных четырех он одновременно менеджер, опекун и отцовская фигура, этакий добрый Карабас-Барабас; в отличие от них, у него нет никаких необычных способностей, но на том историческом этапе, когда происходит действие картины, его национальность делает его не меньшим «фриком» и «уродцем», чем они.

Узнаем мы об этом уже очень скоро, когда представление вдруг прервется из-за авианалета, а камера, вырвавшись из циркового шатра, покажет, что окружающие площадь средневековые стены завешаны красными полотнищами со свастикой. На дворе 1943 год, быть евреем или как-то отклоняться от «нормы» посреди Европы не очень уютно, поэтому Израиль объявляет своим подопечным, что хочет выправить им всем фальшивые документы и уехать в Америку. Сначала никто, кроме Матильды, не готов ему довериться, но постепенно все соглашаются на новый план, вручают Израилю свои скудные сбережения, и он уходит с ними в кишащий немецкими солдатами Рим, откуда, конечно, ему не суждено вернуться. Попрепиравшись о том, что же им теперь делать, растерянная четверка отправляется на его поиски, однако вскоре разделяется.

Матильда после неприятного столкновения с немецким патрулем оказывается в ставке партизан, которая продолжает тему увечности и уродства: здесь у каждого не хватает руки, ноги, глаза, а предводителя (Макс Маццотта) украшает огромный горб. Остальные трое же решают наняться в раскинувшийся на окраине Рима «Циркус Берлин», которым заправляет настоящий сказочный (или, если угодно, комиксовый) злодей Франц (Франц Роговский), умеющий видеть будущее. Благодаря этому он не только может исполнять на рояле композиции Radiohead и Guns N`Roses для ошеломленной публики 1943 года, но и знает о существовании нашей «фантастической четверки» — и, более того, убежден, что только она и может спасти Третий рейх от неизбежного крушения.

Попытки поместить фантастических героев в исторический контекст в поп-культуре не новость. Тут можно вспомнить и «Хранителей» Алана Мура, чьи изломанные супергерои пропускали через себя всю американскую историю ХХ века, и, скажем, «Людей Икс», которые возводили суперспособности Магнето к психологическим травмам, полученным в концлагере, а сам комикс в целом был метафорой на тему инаковости в нашем жестоком мире. Габриэль Майнетти и его соавтор сценария Никола Гуальяноне ничтоже сумняшеся заимствуют идеи и оттуда, и из «Волшебника страны Оз», и из «Звездных войн» (думается, Фульвио неслучайно так сильно похож на Чубакку), и из чаплиновского «Великого диктатора», и тарантиновских «Бесславных ублюдков». А еще у таких певцов всего чудного, дикого и прибабахнутого, как Терри Гиллиам и Гильермо дель Торо, да и у многих других, причем умножая это все на традиции комедии дель арте и итальянских средневековых сказок, не адаптированных для детишек.

Получившееся в результате безумное попурри может местами показаться неряшливым и вульгарным, местами — чрезмерно наивным: ах, если бы для победы над мировым злом было достаточно воткнуть паре плохих парней вилку в глаз с помощью телекинеза! Однако от превращения в адское шапито и праздник дурного вкуса «Отчаянных мстителей», пожалуй, спасает искренняя убежденность их авторов в том, что дурное, как и хорошее, творят не какие-то выродки, а просто люди — такие же, как мы. И возможно, если бы хоть кто-то сумел остановиться и задуматься, прежде чем выстрелить, трагические события прошлого действительно смогли бы стать материалом для страшных баек на ночь, а не поминаться ежедневно в новостных сводках, рифмуясь с самой что ни на есть новейшей историей.