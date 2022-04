Наломали Trovo

24 2 мин. ...

Русскоязычные авторы прямых трансляций видеоигр после введения ограничений популярным сервисом Twitch начинают перебазироваться на Trovo, китайский аналог от Tencent. Пока речь идет о малых стримерах, которые в основном играют в World of Tanks. Растет и количество подключений к российским видеосервисам, базово не ориентированным на геймеров. Однако эксперты полагают, что только блокировка Twitch в России может сделать процесс действительно массовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Buglewicz / Invision for Amazon - Twitch Prime / AP Images / AP Фото: Joe Buglewicz / Invision for Amazon - Twitch Prime / AP Images / AP

В DonationAlerts, позволяющей стримерам собирать пожертвования (донаты), сообщили “Ъ”, что четверть ее активных пользователей подключили авторизацию через сервис прямых трансляций Trovo (принадлежит китайской Tencent). Возможность авторизации через Trovo появилась на DonationAlerts в марте, к концу месяца ею воспользовались 14% стримеров. В компании отказались назвать число стримеров, интегрировавших сервис с Trovo. На сайте DonationAlerts говорится, что там зарегистрировано 4,97 млн пользователей. О росте подключений к Trovo сообщили и в другом сервисе приема донатов — donate.stream, там количество выросло за месяц на 270%.

Русскоязычные стримеры начали пользоваться Trovo после того, как ведущий сервис стриминга игр Twitch (принадлежит Amazon) на фоне военной операции на Украине приостановил работу собственных инструментов монетизации для российских пользователей, объяснили в DonationAlerts. Сервис пожертвований работает независимо от инструментов монетизации, которые предлагают непосредственно стриминговые платформы. Однако средний донат, который получают стримеры в Trovo, примерно вдвое ниже, чем на Twitch, и на китайскую платформу переходят в основном малые и средние стримеры: «Лидеры остаются на привычных площадках, в первую очередь из-за своей аудитории».

По данным Esports Charts, трансляции на Trovo на русском языке в течение последней недели собирали 21 тыс. зрителей одновременно, на русском языке вещали около 1 тыс. стримеров. Для сравнения, те же показатели в русскоязычном сегменте Twitch составили 133 тыс. и 2 тыс. соответственно. Около 60% аудитории Trovo разделены поровну между русскоязычными и испаноязычными пользователями.

Зрители русскоговорящих стримеров на Twitch и на Trovo отдают предпочтение разным играм. По информации Esports Charts, наибольшей популярностью в русскоязычном сегменте Trovo пользуются World of Tanks и Escape from Tarkov — онлайн-игры на военную тематику, которые исторически разрабатывались в Белоруссии и России соответственно. На русскоязычном Twitch, по данным сервиса SullyGnome, эти игры занимали 27-е и 19-е места по популярности, первенство — за стримами разговорного жанра (Just Chatting), играми Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

В donate.stream говорят о росте подключений и к российским платформам без явно выраженного фокуса на видеоиграх: принадлежащему «Газпром-медиа» Rutube (на 120% за месяц), «ВКонтакте» (на 120%) и «Яндекс.Дзену» (на 70%). Подключения к игровому сервису WASD.TV (принадлежит МТС) тоже растут, но «в меньшей степени, примерно как и в предыдущие месяцы».

В «Газпром-медиа», «Яндексе» и МТС не раскрыли “Ъ” абсолютные показатели стриминга. По утверждению представителя первой компании, количество пользователей Rutube, успешно запустивших стримы, увеличилось в 13 раз за последний полный месяц. В «Яндексе» говорят о росте стримеров на «Дзене» в 1,5 раза с начала года. В МТС сообщили о повышении числа заявок на участие в партнерской программе, которая позволяет стримерам сделать подписку на свои каналы на WASD.TV платной, втрое.

Однако ни геймеры с их подписчиками, ни издатели игр не будут массово переходить на новые сервисы стриминга, «пока не будут заблокированы ключевые платформы», уверен основатель «Канобу» и портала RAWG Гаджи Махтиев. Он считает правильным решение некоторых стримеров диверсифицироваться, «прощупать новую платформу и замерить конверсии». Но подчеркивает, что считать интерес людей к Trovo «системным сдвигом пока нельзя».

Юрий Литвиненко